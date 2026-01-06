País incendios forestales

Alerta Roja en Valparaíso por incendio forestal: Senapred llamó a evacuar sector de Laguna Verde

Por CNN Chile

06.01.2026 / 16:53

Hasta el momento, el incendio ha consumido 0,5 hectáreas.

Senapred declaró Alerta Roja en la comuna de Valparaíso debido a un incendio forestal.

Hasta el momento, el siniestro, denominado “Laguna Verde”, se mantiene en combate y ha afectado 0,5 hectáreas.

Trabajan en el lugar 13 compañías del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, junto a 10 brigadas, 3 técnicos, 8 aeronaves, 3 camiones aljibe y 2 puestos de comando de Conaf.

Debido al incendio, se han evacuado alrededor de 100 personas en Laguna Verde.

El llamado para evacuar la parte baja del sector Camino Los Lobos en Laguna Verde fue reforzado a través de mensajería SAE.

