País incendio forestal

Decretan alerta roja en Machalí: Incendio forestal amenaza infraestructura crítica y ha consumido 5 hectáreas

Por CNN Chile

11.02.2026 / 17:03

{alt}

En el combate participan voluntarios de Bomberos, brigadistas de Conaf, tres brigadas, tres técnicos, tres aeronaves y un camión aljibe, mientras Senapred mantiene un seguimiento constante de la emergencia.

Las autoridades de la región de O’Higgins decretaron Alerta Roja para la comuna de Machalí este miércoles, luego de que un incendio forestal se acercara a infraestructura crítica, incluyendo líneas de tendido eléctrico.

El siniestro, identificado como Perales, ha consumido hasta el momento unas 5 hectáreas y moviliza a múltiples equipos de emergencia.

En el combate participan voluntarios de Bomberos, brigadistas de Conaf, tres brigadas, tres técnicos, tres aeronaves y un camión aljibe.

Debido al humo generado por las llamas, la Seremi de Salud entregó recomendaciones a la comunidad: limitar la actividad física al aire libre, mantener puertas y ventanas cerradas, cubrir rendijas con paños húmedos, que los grupos de riesgo permanezcan en sus hogares y utilizar mascarillas en caso de humo abundante.

Senapred mantiene un seguimiento constante de la situación, coordinando las labores de control y prevención para minimizar riesgos a la población y a la infraestructura cercana, mientras los equipos especializados trabajan para contener el avance del fuego.

DESTACAMOS

País Trama Bielorrusa: ¿Por qué el Tribunal decidió mantener la prisión preventiva de Ángela Vivanco?

LO ÚLTIMO

País “La situación es muy difícil, casi imposible de sobrevivir": Los dramáticos testimonios de cubanos que mantienen familiares en la isla
Petro denuncia un supuesto plan para atentar contra el helicóptero en el que viajaba
Panorama gratuito por San Valentín: Descubre el evento al estilo Bridgerton este 14 de febrero en el Parque Araucano
James Van Der Beek, actor de "Dawson's Creek", murió a los 48 años
¿Suben las temperaturas mañana? Pronóstico del tiempo para el jueves 12 de febrero en Chile | CNN Tiempo
Decretan alerta roja en Machalí: Incendio forestal amenaza infraestructura crítica y ha consumido 5 hectáreas