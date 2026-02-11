Decretan alerta roja en Machalí: Incendio forestal amenaza infraestructura crítica y ha consumido 5 hectáreas

En el combate participan voluntarios de Bomberos, brigadistas de Conaf, tres brigadas, tres técnicos, tres aeronaves y un camión aljibe, mientras Senapred mantiene un seguimiento constante de la emergencia.

Las autoridades de la región de O’Higgins decretaron Alerta Roja para la comuna de Machalí este miércoles, luego de que un incendio forestal se acercara a infraestructura crítica, incluyendo líneas de tendido eléctrico.

El siniestro, identificado como Perales, ha consumido hasta el momento unas 5 hectáreas y moviliza a múltiples equipos de emergencia.

En el combate participan voluntarios de Bomberos, brigadistas de Conaf, tres brigadas, tres técnicos, tres aeronaves y un camión aljibe.

Debido al humo generado por las llamas, la Seremi de Salud entregó recomendaciones a la comunidad: limitar la actividad física al aire libre, mantener puertas y ventanas cerradas, cubrir rendijas con paños húmedos, que los grupos de riesgo permanezcan en sus hogares y utilizar mascarillas en caso de humo abundante.

Senapred mantiene un seguimiento constante de la situación, coordinando las labores de control y prevención para minimizar riesgos a la población y a la infraestructura cercana, mientras los equipos especializados trabajan para contener el avance del fuego.