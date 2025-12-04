Alerta roja y evacuaciones en Valparaíso por incendio forestal que amenaza viviendas

Senapred declaró alerta roja en Valparaíso por un incendio forestal reactivado en la parte alta de la ciudad, donde el avance del fuego mantiene en riesgo a decenas de viviendas y obligó a evacuar a los habitantes mediante mensajería SAE.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja para la comuna de Valparaíso debido a un incendio forestal que se desarrolla en la parte alta del puerto y que mantiene en riesgo a viviendas del sector.

El siniestro, identificado como Estanque Esval-La Isla, se inició durante la tarde del miércoles cerca de las 19:00 horas. Durante la noche, voluntarios de Bomberos trabajaron para contener las llamas, esfuerzo que se extendió hasta pasadas las 21:00 horas.

Las condiciones climáticas, marcadas por altas temperaturas y fuertes vientos, provocaron que el fuego se reactivara durante esta jornada, aumentando el riesgo de propagación hacia al menos 20 viviendas cercanas.

Ante esta situación, Senapred ordenó la evacuación de la zona afectada y activó el sistema SAE, enviando alertas a los teléfonos celulares de los habitantes para facilitar una salida rápida y segura.

En el lugar trabajan equipos de Bomberos y funcionarios de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) para controlar el avance del fuego y evitar que alcance áreas residenciales.