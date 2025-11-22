Alerta roja en Tiltil: Incendio forestal consumió 10 hectareas y deja ocho damnificado

Aunque el fuego, originado en un predio sin cortafuegos, ya está controlado, Bomberos activó el SAE en Polpaico y el municipio coordina albergues y asistencia para las familias afectadas.

Un incendio forestal que se propagó con rapidez en la comuna de Tiltil, llevó al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) a declarar alerta roja este sábado, en medio de la ola de calor que afecta la región.

El fuego consume actualmente 10 hectáreas de pastizales y representa una amenaza directa para personas, viviendas e infraestructura crítica, según informó la Conaf.

El alcalde de Tiltil, César Mena, confirmó que tres casas fueron completamente quemadas, dejando ocho personas damnificadas.

El jefe comunal detalló, en conversación Radio Biobío, que ninguno de los damnificados resultó gravemente herido, aunque uno de los propietarios presentó problemas respiratorios y fue trasladado al hospital de Tiltil.

Ante la emergencia, Bomberos activó el sistema de mensajería SAE en Polpaico para alertar a los vecinos y coordinar la movilización de recursos.

Las familias afectadas ya fueron contactadas por el equipo de emergencia comunal para coordinar albergues y asistencia inmediata, mientras se evalúa el apoyo necesario para los vecinos.

Actualmente, el siniestro se encuentra controlado.