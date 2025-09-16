Alerta meteorológica en Fiestas Patrias: Fuertes vientos afectarán la zona cordillerana de tres regiones, incluida la RM

El fenómeno, que incluye la posible presencia de “viento blanco”, podría complicar actividades al aire libre y generar riesgos en sectores de alta montaña.

Mientras miles de personas se preparan para celebrar las Fiestas Patrias este jueves 18 y viernes 19 de septiembre, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por condiciones ventosas que afectarán a tres regiones del país, elevando la preocupación por la seguridad en zonas cordilleranas.

Según el pronóstico, se espera que el evento meteorológico se extienda desde la madrugada hasta la noche del viernes, con vientos de intensidad normal a moderada que podrían alterar el desarrollo de actividades al aire libre, especialmente en sectores de montaña.

Las regiones de Coquimbo (cordillera), Valparaíso y Región Metropolitana (cordillera)(cordillera) serán las afectadas por el fenómeno.

En las regiones de Coquimbo y Valparaíso, las ráfagas podrían alcanzar hasta 70 km/h, mientras que en la Región Metropolitana se esperan máximos de 60 km/h. Las velocidades sostenidas, por su parte, oscilarán entre los 40 a 60 km/h en el norte y 25 a 40 km/h en la zona central.

Uno de los elementos más preocupantes del aviso es la posible aparición del llamado “viento blanco”, un fenómeno que puede poner en riesgo la visibilidad y la seguridad en sectores cordilleranos.