Alerta en los exportadores por la mosca de la fruta: Brotes han aumentado en 2025 y amenaza envío al exterior de frutas chilenas

Mientras en mayo se habían registrado 28 focos activos, actualmente el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) consigna 42 brotes.

En estado de alerta se encuentra el mundo productivo del sector agrícola en Chile ante el auge de focos de mosca de la fruta en suelo chileno.

Según lo informado por El Mercurio, el SAG registra 42 brotes activos, en comparación con los 28 casos registrados en mayo pasado.

A nivel nacional, los brotes se ubican desde la región de Arica hasta la región de O’Higgins.

Desde el SAG indicaron que “durante el presente año se ha registrado un aumento significativo en los ingresos transitorios de mosca del Mediterráneo, asociado principalmente al ingreso ilícito de productos hospedantes altamente infestados, provenientes de países del Cono Sur”.

“Este incremento también se ha visto favorecido por un mayor flujo comercial, turístico y migratorio a través de pasos fronterizos oficiales”, añadieron desde el SAG.

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, señaló que “estamos ante una gran emergencia nacional debido a que tenemos pasos fronterizos ilegales, contrabando de material vegetal y animal”.

Por su parte, el presidente de Fedefruta, Víctor Catán, aseguró que “aquí hay una responsabilidad del Estado de Chile y del Ministerio del Interior (…) La seguridad también debe estar en nuestras fronteras. Y por nuestra frontera hoy día pasa de todo”.