Alerta de menor permitió frustrar femicidio en Salamanca: Imputado quedó en prisión preventiva

Desde Carabineros destacaron el actuar del niño de 10 años: "Fue esa alerta oportuna (...) lo que nos permitió, por un lado, contener y auxiliar a la familia y, por otro, detener al autor de los hechos".

Este viernes, el Juzgado de Garantía de Illapel decretó prisión preventiva para un hombre que intentó asesinar a su expareja y fue detenido gracias a la intervención de un menor de edad, en la comuna de Salamanca, Región de Coquimbo.

Cerca de las 6:00 horas, el sujeto llegó al domicilio de su expareja y comenzó una discusión con ella que terminó en una agresión física de gravedad. Según el Poder Judicial, el hombre “tomó un cuchillo tipo cocinero desde la cocina del inmueble y se abalanzó sobre la víctima (…), la agredió con golpes de puño en el rostro y el cuerpo, y le causó dos heridas cortantes en el muslo”.

Fue entonces cuando el acusado “fue sorprendido por el hijo de la mujer, de 10 años de edad, quien llamó a Carabineros, momento en el que el imputado huyó del lugar”, explicaron. Tras el llamado, funcionarios de Carabineros llegaron al lugar y detuvieron al agresor.

Al respecto, el comisario de la Cuarta Comisaría de Illapel, el mayor Ramón Palma, destacó el actuar del niño: “Queremos destacar la acción del niño, quien rápidamente llamó a Carabineros para solicitar ayuda. Fue esa alerta oportuna, combinada con la respuesta inmediata, lo que nos permitió, por un lado, contener y auxiliar a la familia y, por otro, detener al autor de los hechos por femicidio frustrado”, consignó a diario El Día.

En esa misma línea, agregó: “Tal como en este caso lo hizo el niño, es fundamental que la comunidad sepa que cualquier persona puede denunciar un hecho de violencia intrafamiliar, tanto como víctima o como testigo. En estos procedimientos, el tiempo es fundamental para prevenir”.

El juez a cargo de la audiencia de formalización, Carlos Rojas, ordenó el ingreso del hombre a prisión preventiva debido a que consideró que “su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y la víctima”. Adicionalmente, fijó a la Fiscalía un plazo de 60 días para que se investigue el caso.