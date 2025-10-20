“Era en tono de broma”: El trasfondo de la falsa alerta de bomba que movilizó este lunes al Aeropuerto de Santiago

Desde la PDI además recalcaron que, a pesar de la falsedad, la situación sigue siendo considerada como un delito por parte de las autoridades policiales.

Una alerta movilizó al Aeropuerto de Santiago durante la mañana de este lunes, luego que se emitiera un aviso de bomba que obligó a evacuar un vuelo de Latam y a activar los protocolos de emergencias en la terminal aérea.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), detalló que la situación se produjo en el embarque de un vuelo en dirección a Puerto Montt, de Latam, el cual tuvo que ser evacuado.

📍#Santiago | Informamos que finalizó procedimiento de seguridad por especialistas #AVSEC @DGAChile #GOPE, luego de amenaza de bomba en vuelo LATAM079, descartando presencia de explosivos en aeronave. Pasajero fue entregado a la PDI. El vuelo será reprogramado por la línea aérea. pic.twitter.com/xcCJ46D38p — DGAC Chile (@DGACChile) October 20, 2025

Respecto a este hecho, la inspectora Paloma Silva, del Departamento de Inspección Secundaria Aeropuerto (Deinsa) de la PDI, sostuvo que “en horas de la mañana, personal del Departamento de Inspección Secundaria de Aeropuerto recibe un llamado por funcionarios de seguridad de este terminal informando que un pasajero, el cual ya se encontraba a bordo de una aeronave, habría dicho que mantenía en su poder una bomba”.

“Luego de esto, nosotros adoptamos el procedimiento, junto a personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil, quienes descartaron la amenaza y la presencia de este artefacto”, añadió.

Del mismo modo, señaló que “en términos generales, lo que esta persona manifiesta es que en ningún momento su intención fue decir que mantenía una bomba, sino que más que nada fue en un tono de broma”.

“Él está detenido por la flagrancia de infracción al Código Aeronáutico al haber puesto en peligro el desarrollo de este vuelo. Por lo tanto, persona policial adopta el procedimiento flagrante y lo pone a disposición del tribunal, quienes determinarán si es que se abre un proceso de investigación y si es que la persona es finalmente deportada o no del país (…) es un delito al poner en riesgo el desarrollo de un vuelo”, sentenció la inspectora.