Alcaldesa San Martín rechaza solicitud para renombrar calles y plazas de Las Condes con el nombre de Augusto Pinochet

Un concejal de la comuna de Las Condes presentó una solicitud para renombrar una calle, avenida, plaza o parque con el nombre de Augusto Pinochet Ugarte.

El concejal argumentó en una sesión del Concejo Municipal que busca reivindicar una solicitud aprobada en 2006. Sin embargo, la alcaldesa Catalina San Martín rechazó la iniciativa del concejal Leonardo Prat.

Entre las razones, la jefa municipal explicó: “La realidad es que mi administración no debe cumplir con ese acuerdo ni dar inicio a este procedimiento, la realidad es esa, debido a que se trata de un acuerdo para iniciar un procedimiento que se tomó hace 20 años. Y como establece el artículo 5º letra c de la ley 18.695, esta materia es competencia de la alcaldesa, como quien administra la Municipalidad.”

“Como administradora de esta Municipalidad y no estando dentro de las prioridades de mi administración, no voy a iniciar el proceso de cambio de nombre de esta calle, ni de un bien nacional de uso público, ni de otro bien nacional de uso público. Así que la respuesta al concejal es que no vamos a dar cumplimiento a ese acuerdo, entendiendo que ese acuerdo fue tomado en una administración de hace 20 años, por lo tanto no se va a iniciar un procedimiento de cambio de nombre”, complementó.

Revisa aquí la sesión del Concejo Municipal.

Reacciones

