Alcaldes de Peñalolén y Ñuñoa propondrán cambio de nombre a calle en honor al actor Héctor Noguera

El alcalde Miguel Concha destacó que el fallecido actor fue parte importante de la comuna y llevó la cultura a la comunidad.

Los alcaldes de Peñalolén, Miguel Concha, y de Ñuñoa, Sebastián Sichel, buscarán que una calle de la comuna cambie su nombre en honor al actor Héctor Noguera, quien falleció a los 88 años hace una semana.

Concha presentará la iniciativa ante el Concejo Municipal, con el objetivo de reconocer la extensa trayectoria de Noguera, quien fue actor, dramaturgo, profesor y director.

“Peñalolén fue hogar para Héctor Noguera, un destacado actor que no solo brilló en los escenarios, sino que también dejó un legado en nuestra comuna, a través de Teatro Camino. Por eso proponemos que una de nuestras calles lleve su nombre”, destacaron desde el municipio.

Esto, ya que el actor fue fundador en la década del ’90 del Teatro Camino, ubicado en la Comunidad Ecológica de Peñalolén.

“Héctor Noguera fue parte importante de Peñalolén. Caminó nuestros barrios, compartió con nuestras vecinas y vecinos, y le dio vida a un espacio único como Teatro Camino, llevando la cultura a la comunidad. Por eso queremos que su nombre esté también en nuestras calles”, señaló el alcalde Concha.

Todavía no se ha informado cuál sería la calle a la cual se busca modificar su nombre.

El alcalde de Ñuñoa también buscará que una calle de la comuna cambie de nombre en honor a Héctor Noguera.

En concreto, la propuesta de cambio de nombre es para la calle Jorge Washington, en el tramo entre Balbina Vera e Irarrázaval, como una forma de homenaje a la trayectoria y legado del destacado actor nacional.

“Nos sobran los nombres de calles de militares y nos faltan de artistas. Este cambio —que dependerá de la votación del Concejo Municipal— es el mayor reconocimiento que podemos entregar a alguien que aportó de la forma en que lo hizo Héctor Noguera”, expresó el alcalde Sichel.

Y añadió que “nombrar una calle con su nombre es una manera de mantener vivo su legado y de agradecerle por haber puesto al teatro chileno en el corazón de nuestra comuna”.