Alcalde Mario Desbordes renuncia a Renovación Nacional tras 26 años militando en el partido

La autoridad comunal criticó anteriormente el futuro del partido, dudando de que “RN vaya a seguir un año más”.

Este lunes, se reveló la renuncia del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, al partido Renovación Nacional (RN), tras militar por décadas en la colectividad.

Su renuncia se hace efectiva tras las diferencias que tuvo con la directiva de la colectividad: el presidente Rodrigo Galilea y la secretaria general, Andrea Balladares.

A inicios de enero, Desbordes puso en duda su continuidad en la militancia, asegurando que “RN siempre presentó una serie de iniciativas que recogían el pesar, el sentir, las penas y los anhelos de la clase media, pero eso no se transmitió en la última elección y se hizo evidente“, según consignó el Mercurio de Valparaíso (Emol).

La autoridad de Santiago señaló sus dudas respecto a que el partido “vaya a seguir un año más” tras los resultados de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias de 2025.

Desbordes se desempeñó como secretario general de Renovación Nacional entre 2010 y 2018, para luego asumir como presidente de la colectividad desde 2018 a 2020.

Su salida se presentó a cinco días de las elecciones internas en la colectividad, donde compite una sola lista integrada por la actual secretaria general del partido, Andrea Balladares.