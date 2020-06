VIDEO RELACIONADO – Alerta en hogares de ancianos: cuidadores y residentes están con COVID-19 ( 03:46)

El alcalde de La Cisterna, Santiago Rebolledo, denunció la situación de cuatro hogares de ancianos de la comuna que tienen más de 90 casos de COVID-19, con seis fallecidos hasta el momento.

“Nuestros médicos ya no dan abasto. Se ha reportado a la Seremi de Salud y no hay respuestas ni protocolos, urge una solución inmediata, no podemos dejar abandonados a los adultos mayores. Pido un S.O.S. para la comuna de La Cisterna”, señaló el jefe comunal este lunes.

Sin embargo, producto del “abandono del Estado hacia los adultos mayores de la comuna que viven en hogares de ancianos”, la autoridad interpuso este martes un recurso de protección contra el ministro de Salud, Jaime Manalich, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, la seremi de Salud Metropolitano, Paula Labra y el director del Senama, Octavio Vergara.

La acción judicial fue interpuesta en la Corte de Apelaciones de San Miguel debido, acusan, a “la vulneración de los derechos a la vida, a la integridad física y psíquica de las personas y la protección del Derecho a la Salud”.

“Chile ya superó los cien mil contagios con más de mil muertes, por lo anterior urge la rapidez en las respuestas de la autoridad. Los adultos mayores son un grupo de riesgo que no podemos dejar de lado”, sentenció Rebolledo.

“En estos días es muy importante que nos cuidemos y cuidemos a los otros, especialmente a nuestros adultos mayores”, concluyó.