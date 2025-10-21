Alcalde de Recoleta anuncia querella contra detenidos por choque a furgón en que murió un niño de 10 años

La acción judicial, fue interpuesta a nombre de la municipalidad ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago.

El alcalde de Recoleta, Fares Jadue, anunció la presentación de una querella en contra de los responsables del choque que causó la muerte de un niño de 10 años en un furgón escolar.

Los querellados, Claudio Enrique Gaete Quiroz e Iván Esteban Gómez Obreque, ambos de nacionalidad chilena, fueron detenidos en el lugar de los hechos e individualizados como responsables del fatal choque.

La acción judicial, interpuesta a nombre de la municipalidad ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, busca que los involucrados asuman su responsabilidad como autores, cómplices o encubridores, por los delitos de homicidio y homicidio frustrado, así como lesiones en cualquiera de sus grados, según lo establecido en el Código Penal y en la Ley de Tránsito N° 18.290.

“Acompañamos con respeto y cariño a su familia, a sus vecinos y a toda la comunidad escolar. Ningún niño merece sufrir algo así. La querella criminal ya fue presentada contra quienes resulten responsables”, señaló el jefe comunal en sus redes sociales.

La mañana de este martes, el gobierno también anunció la presentación de una querella. “En opinión del Gobierno es más bien un homicidio más que un cuasidelito y por eso se tomó la decisión de querellarse”, sostuvo el ministro de Seguridad, Luis Cordero.