Alcalde de Alto Hospicio queda libre: Fiscalía frena formalización por falta de pruebas

Por CNN Chile

28.11.2025 / 17:24

La fiscal regional Trinidad Steinert explicó que la causa aún está en fase inicial y que el Ministerio Público necesita completar diligencias clave antes de presentar cargos.

El alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira (DC), salió en libertad este viernes luego de que la Fiscalía Regional de Tarapacá determinara que no dispone de los elementos necesarios para formalizarlo por la denuncia de presuntos delitos sexuales que motivó su detención el día anterior.

La fiscal regional Trinidad Steinert explicó, en una publicación de redes sociales, que la causa aún está en fase inicial y que el Ministerio Público necesita completar diligencias clave antes de presentar cargos.

Liberación tras fallida audiencia

La detención de Ferreira ocurrió el jueves en dependencias municipales, tras la denuncia presentada por una mujer cuya identidad se mantiene resguardada.

Pese a que estaba prevista una audiencia de formalización, la Fiscalía no solicitó la ampliación del control de detención y la instancia finalmente no se concretó.

Cerca del mediodía, el alcalde abandonó el cuartel Barros Arana de la PDI.

Aunque no fue formalizado, el tribunal impuso medidas precautorias: se le prohibió acercarse o comunicarse con la denunciante mientras avanza la investigación.

La fiscalía confirmó que tanto la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI como el Servicio Médico Legal realizaron peritajes durante la semana para reunir evidencia que permita determinar si los hechos denunciados constituyen delito y si existe participación atribuible al edil.

