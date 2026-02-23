Gobierno responde a embajador estadounidense por “inaceptables descalificaciones, reñidas con la práctica diplomática”

El canciller Van Klaveren respondió a lo expresado por el diplomático estadounidense a raíz de la polémica por la revocación de visas a altos funcionarios chilenos, la que incluye al actual ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.

Este lunes se llevó a cabo una reunión en La Moneda donde participaron distintas autoridades de Gobierno, con el fin de analizar y contestar a las declaraciones que entregó el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, a propósito de las revocaciones de visas a tres altos funcionarios de nuestro país, incluido el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.

En la instancia participaron los ministros de Interior, Álvaro Elizalde; de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren; de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz; de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo; y de Defensa, Adriana Delpiano; entre otros altos funcionarios de Gobierno.

Tras la reunión el canciller compartió algunas declaraciones, contestando a Judd y reiterando que las acciones de Estados Unidos en este caso han sido “inexplicables” y “arbitrarias”.

“Como Gobierno rechazamos absolutamente las imputaciones y declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, señor Brandon Judd. Lamentamos profundamente que se esté alimentando una discrepancia que se funda en una premisa que es falsa: ningún funcionario del Gobierno de Chile, ningún agente del Estado, ha colaborado en acciones o medidas que pongan en riesgo la seguridad de nuestro país, o de la región, o del hemisferio o de algún país del mundo. No está en riesgo la seguridad y soberanía de Chile, mucho menos la de Estados Unidos”, afirmó Van Klaveren en punto de prensa.

Por otro lado, criticó las “inaceptables descalificaciones” de Judd en cuanto a autoridades nacionales, las que a su juicio están “reñidas con la práctica diplomática”.

Reconociendo como una facultad propia de cada país el otorgar o revocar visas, el ministro afirmó que “lo que no es aceptable es que esto se utilice para amenazar, sancionar unilateralmente, ni siquiera para plantear un posible riesgo, que además en este caso no es real”.

“No es la forma en que dos países amigos, aliados estratégicos que comparten una historia de 200 años de cooperación y diálogo, aborden una diferencia”, añadió el canciller.

Van Klaveren recalcó que el proyecto Chile-China Express se encuentra en una etapa de evaluación inicial y que no ha sido aprobado, pero que de todas formas cada proyecto es evaluado en su mérito y que no se dejarán de evaluar iniciativas “por la implementación de amenazas o sanciones unilaterales”.

Finalmente señaló que ante las apreciaciones de Judd sobre posibles hackeos contra empresas de telecomunicaciones y de construcción, los antecedentes fueron entregados a la Agencia Nacional de Ciberseguridad y a la Brigada de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI).