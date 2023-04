El presidente de Argentina, Alberto Fernández, llegó a Chile este miércoles para participar, junto al presidente Gabriel Boric, del homenaje a los 205 años del “Abrazo de Maipú“.

En el marco de una declaración conjunta, el mandatario trasandino se refirió a la relación con Chile, donde destacó su “amor” por nuestro país, así como su amistad con Boric.

🔴#HoyEsNoticiaCNN | AHORA – Alberto Fernández, presidente de Argentina: "Presidente Boric, tengo el orgullo de ser tu amigo. Por favor, dejen de atribuirme malestar con Chile que no tengo" 📡Señal en vivo: https://t.co/Esutw9sM8x pic.twitter.com/WUy12Pd3KR — CNN Chile (@CNNChile) April 5, 2023

¿Qué dijo Fernández?

“Hace un año recibimos al presidente Boric en Argentina, en Buenos Aires. Y un año después vuelvo invitado por el querido presidente a conmemorar una fecha muy importante para los argentinos y los chilenos, el día del triunfo en la batalla de Maipú, que fue determinante para terminar con el ejército realista y pensar en la independencia, en este caso de Chile”, comenzó diciendo Fernández.

“Ese abrazo, de O’Higgins con San Martín, definitivamente selló para siempre una unidad que entre Argentina y Chile no puede ser disuelta. A veces veo con dolor que algunas expresiones que tengo con mi pensamiento son interpretadas aquí en Chile como actos de hostilidad. Lo único que siento por Chile es un enorme amor, tengo por Chile un enorme reconocimiento por el modo en que fue perfeccionando y mejorando su democracia”, agregó.

En el contexto de la conmemoración de los 50 años de la dictadura cívico-militar, el jefe de Estado trasandino planteó que “el 11 de septiembre del año 1973 marché por las calles de Buenos Aires en contra del Golpe de Pinochet (…) por lo tanto, aquel abrazo de San Martín y de O’Higgins es un abrazo que nos une para siempre. La cordillera no es una pared que nos divide, sino que son montañas que nos unen y que no podemos pensar en Argentina y Chile de un modo que no sea unidos. (…) El presidente una vez más me invitó a estar el 11 de septiembre en Chile y aquí estaré, recordando a Salvador Allende. Un hombre que murió defendiendo la democracia y preservando sus ideales”.

Finalmente, zanjó: “Presidente Boric, tengo el orgullo de ser tu amigo y sabes que siempre puedes contar conmigo y sabes que siempre voy a estar acompañándote y que cuando te acompaño a vos, sé que acompaño al pueblo de Chile. Gracias Chile por haberme recibido con afecto, por favor dejen de atribuirme malestar con Chile que no tengo. Los quiero mucho más de lo que ustedes piensan”.