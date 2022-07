En julio, el déficit de precipitaciones ha bajado un 47%. Aún así, pese a las intensas lluvias producto del sistema frontal, el déficit hídrico de Chile se mantiene y el Ministerio de Obras Públicas no descarta un eventual racionamiento del agua en verano. El director de CR2 de la Universidad de Chile, René Garreaud, analizó esta situación en Noticias Express. “(Un corte de agua) significa una parálisis completa de la ciudad. Me imagino que las autoridades lo tienen que mantener como una posibilidad, porque uno no puede descartarlo; pero deberían hacer todo el esfuerzo por evitarlo. Afortunadamente, el contexto climatológico en el que estamos es mejor que el año pasado. Entonces, de manera muy simple, uno podría decir: ‘Bueno, si el año pasado no llegamos al racionamiento, ¿por qué habríamos de llegar este año?’ (…) Esa alerta nos va a acompañar por las próximas décadas, porque vamos hacia una condición más seca. Pero no es inminente que vaya a ocurrir este año”, afirmó el académico.