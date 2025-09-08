Aglomeraciones por cierre de cuatro estaciones clave de la Línea 1: Se dispusieron buses de apoyo

Actualmente, las estaciones La Moneda, Universidad de Chile, Santa Lucía y Universidad Católica están cerradas debido a una persona en la vía.

La suspensión parcial de la Línea 1 de Metro de Santiago este lunes ha causado colapso y aglomeraciones de pasajeros tanto en estaciones como en paraderos del centro.

Actualmente, cuatro estaciones de la Línea 1 —La Moneda, Universidad de Chile, Santa Lucía y Universidad Católica— están cerradas debido a una persona en la vía.

Para mitigar la situación, se ofrecieron diversas rutas alternativas y buses de apoyo gratuitos para reforzar el servicio en superficie de forma paralela a la Línea 1.

Registros del colapso por suspensión del Metro

Ponen a disposición buses de apoyos

Desde Metro detallaron que en superficie operan buses de apoyo paralelos a L1 en bucle en ese tramo recorridos 401 y 406 .⁣⁣⁣⁣⁣

.⁣⁣⁣⁣⁣ Además, los servicios 424, 125 e I09 extienden su trazado hasta Baquedano.

Suspendida entre Los Héroes y Tobalaba.⁣

Revisa las rutas alternativas

10:00 h. [ALTERNATIVAS DE RUTA] Para ir desde San Pablo #L1 hacia Los Dominicos, toma #L5 hasta Baquedano y allí combina a #L1 para continuar tu viaje. pic.twitter.com/faF60zbIKJ — Metro de Santiago – #50Años (@metrodesantiago) September 8, 2025

10:04 h. [ALTERNATIVAS DE RUTA] Si viajas desde Hospital El Pino #L2 hacia Los Dominicos, viaja hasta Franklin y combina con #L6. Luego continúa hasta Los Leones y combina a #L1 para continuar tu viaje. — Metro de Santiago – #50Años (@metrodesantiago) September 8, 2025

10:12 h. [ALTERNATIVAS DE RUTA] Si viajas desde San Pablo #L1 hacia Plaza de Puente Alto, viaja hasta Los Héroes y combina con #L2. Luego continúa hasta Santa Ana, donde deberás combinar con #L5 hasta Vicente Valdés y, finalmente, volver a combinar con #L4 para continuar tu… pic.twitter.com/kX5hOLRNUq — Metro de Santiago – #50Años (@metrodesantiago) September 8, 2025