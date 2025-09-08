País metro de santiago

Aglomeraciones por cierre de cuatro estaciones clave de la Línea 1: Se dispusieron buses de apoyo

Por CNN Chile

08.09.2025 / 11:00

Actualmente, las estaciones La Moneda, Universidad de Chile, Santa Lucía y Universidad Católica están cerradas debido a una persona en la vía.

La suspensión parcial de la Línea 1 de Metro de Santiago este lunes ha causado colapso y aglomeraciones de pasajeros tanto en estaciones como en paraderos del centro.

Actualmente, cuatro estaciones de la Línea 1 —La Moneda, Universidad de Chile, Santa Lucía y Universidad Católica— están cerradas debido a una persona en la vía.

Para mitigar la situación, se ofrecieron diversas rutas alternativasbuses de apoyo gratuitos para reforzar el servicio en superficie de forma paralela a la Línea 1.

Registros del colapso por suspensión del Metro

Ponen a disposición buses de apoyos

  • Desde Metro detallaron que en superficie operan buses de apoyo paralelos a L1 en bucle en ese tramo recorridos 401 y 406.⁣⁣⁣⁣⁣
  • Además, los servicios 424, 125 e I09 extienden su trazado hasta Baquedano.

Revisa las rutas alternativas

