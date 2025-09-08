Aglomeraciones por cierre de cuatro estaciones clave de la Línea 1: Se dispusieron buses de apoyo
Por CNN Chile
08.09.2025 / 11:00
Actualmente, las estaciones La Moneda, Universidad de Chile, Santa Lucía y Universidad Católica están cerradas debido a una persona en la vía.
La suspensión parcial de la Línea 1 de Metro de Santiago este lunes ha causado colapso y aglomeraciones de pasajeros tanto en estaciones como en paraderos del centro.
Actualmente, cuatro estaciones de la Línea 1 —La Moneda, Universidad de Chile, Santa Lucía y Universidad Católica— están cerradas debido a una persona en la vía.
Para mitigar la situación, se ofrecieron diversas rutas alternativas y buses de apoyo gratuitos para reforzar el servicio en superficie de forma paralela a la Línea 1.
Registros del colapso por suspensión del Metro
Ponen a disposición buses de apoyos
- Desde Metro detallaron que en superficie operan buses de apoyo paralelos a L1 en bucle en ese tramo recorridos 401 y 406.
- Además, los servicios 424, 125 e I09 extienden su trazado hasta Baquedano.
Revisa las rutas alternativas