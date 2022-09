En el marco de la 77° Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, la coordinadora sociocultural de la Presidencia, Irina Karamanos, organizó una agenda paralela a la del presidente Gabriel Boric.

Karamanos optó por actividades enfocadas en asuntos de género, políticos y académicos. De esta forma, asistió este miércoles al foro “Los procesos de transformación en política institucional Latinoaméricana y más allá”, organizado por The New School for Social Research,

Posteriormente, a las 18:45 (hora chilena) participará de la conmemoración de los 50 años del discurso del ex presidente Salvador Allende ante la ONU, donde también estará el presidente Boric.

Tras dicho encuentro, la coordinadora sociocultural de la Presidencia acompañará al mandatario chileno a la recepción que ofrecerá el presidente Joe Biden a los líderes mundiales que participaron del encuentro.

El viernes 23 de septiembre integrará un conversatorio feminista en la Universidad de Columbia para discutir sobre temáticas de género y poder.

Ese mismo día, tendrá una reunión con la politóloga Victoria Murillo para conversar sobre invocación en instituciones políticas, tema fundamental para Karamanos, dado que se encarga de la coordinación de las fundaciones de la presidencia.