País pensiones

AFP ProVida enfrenta una ola de reclamos por atraso en pago de pensiones: Situación fue advertida por la superintendencia

Por CNN Chile

22.08.2025 / 09:24

{alt}

Desde la Superintendencia de Pensiones advirtieron los problemas en las transferencias de recursos y también con el contact center, lo que generó aglomeraciones en algunas sucursales.

Una ola de reclamos ha vivido en los últimos días AFP ProVida por atrasos en los pagos de pensiones de sus afiliados.

Según lo detallado por El Mercurio, distintos clientes en una sucursal de la AFP en Providencia presentaron reclamos por el atraso.

Uno de los afectados relató que habitualmente su pensión se le paga a mediados de mes, como ocurrió en julio pasado.

Sin embargo, en agosto no recibió el pago de su pensión.

Desde la Superintendencia de Pensiones (SP) señalaron al citado medio que “AFP ProVida informó que llevaría a cabo un proceso de cambio en el core informático de la administradora (…), la migración como tal comenzó la primera semana de agosto de 2025, razón por la que la SP intensificó el monitoreo sobre toda la operación, la que hasta esta semana no mostraba problemas. Sin embargo, en las últimas 48 horas ese cambio en el core informático de ProVida enfrentó dificultades que, en lo sustantivo, generaon problemas en la operación de transferencia de recursos para materializar los pagos“.

“La situación se vio agravada, ya que el proveedor de contact center de ProVida registró una caída que, además, significó que sus afiliados no pudieran contactarse por esa vía con la administradora, lo que generó atochamiento en algunas oficinas y cientos de reclamos”, añadieron.

Desde AFP ProVida, apuntaron a que “en relación con los retrasos presentados en el pago de algunas pensiones por parte de AFP ProVida, informamos que casi la totalidad de los pagos ya se encuenra regularizada desde el día de ayer. Sin embargo, un número acotado de pensionados aún no ha recibido su pensión”.

DESTACAMOS

País Voces que Impactan, el podcast de los liderazgos sociales: CNN Chile y Fundación Colunga estrenan nuevo espacio con ciclo de entrevistas

LO ÚLTIMO

País Quiebra la Universidad La República: Tribunal ordena su liquidación por millonarias deudas laborales
Mulet e inclusión de Calisto en lista del FRVS: "Se comprometió a no apoyar las candidaturas de la derecha"
Hay más de 700 niños y niñas esperando: ¿Cuáles son los requisitos para ser una familia de acogida?
Mulet apunta a presiones de militantes FRVS para renunciar a cargos en la administración de Gobierno si no declinan candidaturas
RÜFÜS DU SOL anuncia concierto en Chile 2026: Fecha, lugar y venta de entradas
Margot Robbie se sincera sobre la maternidad tras dar a luz a su primer hijo: “Es lo mejor”