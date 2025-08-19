País estafa

Advierten por correo malicioso que ocupa la imagen de BancoEstado para robar datos de usuarios

Por CNN Chile

19.08.2025 / 08:53

{alt}

Desde el Poder Judicial advirtieron que no se debe hacer click en enlaces sospechosos y que en caso de que haya ocurrido, se debe contactar al banco del cliente.

Durante las últimas horas, el Poder Judicial emitió una alerta por un correo malicioso que fue detectado y que ocupa el nombre e imágenes de BancoEstado para engañar a personas que ingresen a enlaces web sospechosos.

El organismo indicó, a través de la Oficina de Seguridad y el Área de Ciberriesgos de la Corporación Administrativa, que los delincuentes buscar forzar la activación de claves de coordenadas mediante un enlace falso, utilizando como chantaje un cobro como multa con cargo a su cuenta.

El Poder Judicial recalcó que “lo más probable es que esta estafa fue enviada de forma masiva a varias cuentas esperando que alguien caiga”.

En este sentido, entregaron recomendaciones. La primera es no hacer click en el enlace ni descargar nada; además de borrar el correo de inmediato.

En caso que se hayan ingresado los datos, la institución hace un llamado a contactar al banco de cada afectado de forma inmediata y bloquear la tarjeta de coordenadas, la app de claves y las propias claves.

También hacen un llamado a cambiar contraseñas de correo y monitorear movimientos en la cuenta bancaria.

DESTACAMOS

País Voces que Impactan, el podcast de los liderazgos sociales: CNN Chile y Fundación Colunga estrenan nuevo espacio con ciclo de entrevistas

LO ÚLTIMO

País Pablo Zenteno deja la Dirección del Trabajo para postular como candidato a diputado en Atacama
Oktoberfest Chile 2025: Fechas, lugar, entradas y artistas confirmados
Paro de micreros: DTPM informa que servicios operaron con normalidad durante la hora punta
Fuga en Valparaíso: Alessandri acusa falta de liderazgo y emplaza al ministro de Justicia a “proponer medidas de emergencia o renunciar”
Kast dice que Jara "va a tener que responder por qué lleva a Daniel Jadue dentro de la lista" parlamentaria
Louis Daguerre y el origen del Día Mundial de la Fotografía: Así nació la era de las imágenes