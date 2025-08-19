Advierten por correo malicioso que ocupa la imagen de BancoEstado para robar datos de usuarios

Desde el Poder Judicial advirtieron que no se debe hacer click en enlaces sospechosos y que en caso de que haya ocurrido, se debe contactar al banco del cliente.

Durante las últimas horas, el Poder Judicial emitió una alerta por un correo malicioso que fue detectado y que ocupa el nombre e imágenes de BancoEstado para engañar a personas que ingresen a enlaces web sospechosos.

El organismo indicó, a través de la Oficina de Seguridad y el Área de Ciberriesgos de la Corporación Administrativa, que los delincuentes buscar forzar la activación de claves de coordenadas mediante un enlace falso, utilizando como chantaje un cobro como multa con cargo a su cuenta.

El Poder Judicial recalcó que “lo más probable es que esta estafa fue enviada de forma masiva a varias cuentas esperando que alguien caiga”.

En este sentido, entregaron recomendaciones. La primera es no hacer click en el enlace ni descargar nada; además de borrar el correo de inmediato.

En caso que se hayan ingresado los datos, la institución hace un llamado a contactar al banco de cada afectado de forma inmediata y bloquear la tarjeta de coordenadas, la app de claves y las propias claves.

También hacen un llamado a cambiar contraseñas de correo y monitorear movimientos en la cuenta bancaria.