Advierten altas temperaturas que afectarán a tres regiones de la zona central: Podrían alcanzar los 36° C

Este fin de semana se registrarán altas temperaturas en varias regiones del centro-sur del país, con máximas que podrían alcanzar los 36° C.

Así lo informó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) que también detalló que el fenómeno se debe a una dorsal en altura que se mantendrá desde la tarde de este viernes 2 de enero hasta el sábado 3 de enero.

Regiones afectadas

Las zonas más afectadas incluyen la Cordillera, la Costa, el Valle y la Precordillera de las regiones del Maule, Ñuble y Biobío.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población tomar precauciones, mantener una adecuada hidratación, reducir la exposición al sol durante las horas de mayor radiación y proteger especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.