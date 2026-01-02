País calor

Advierten altas temperaturas que afectarán a tres regiones de la zona central: Podrían alcanzar los 36° C

Por CNN Chile

02.01.2026 / 18:08

{alt}

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) también detalló que el fenómeno se debe a una dorsal en altura que se mantendrá desde la tarde de este viernes 2 de enero hasta el sábado 3 de enero.

Este fin de semana se registrarán altas temperaturas en varias regiones del centro-sur del país, con máximas que podrían alcanzar los 36° C.

Así lo informó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) que también detalló que el fenómeno se debe a una dorsal en altura que se mantendrá desde la tarde de este viernes 2 de enero hasta el sábado 3 de enero.

Regiones afectadas

Las zonas más afectadas incluyen la Cordillera, la Costa, el Valle y la Precordillera de las regiones del Maule, Ñuble y Biobío.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población tomar precauciones, mantener una adecuada hidratación, reducir la exposición al sol durante las horas de mayor radiación y proteger especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

DESTACAMOS

Servicios Acreencias bancarias: ¿Cómo revisar si tienes dinero olvidado y qué pasa si no lo cobras?

LO ÚLTIMO

Mundo Bolsonaro recibe alta médica y vuelve a prisión tras ocho días hospitalizado
Sin anestesia general y "le pusieron un clavo": Las dudas que dejó la declaración de Ximena Aguilera por operación "fast track" a su madre
Marta Herrera llega a Codelco: Asumirá como gerente de Ética y Cumplimiento el próximo 12 de febrero
Muere una persona y otras 12 resultan heridas en la capital de México tras temblor de 6,5
Ministra Aguilera descarta "privilegios" en atención de urgencia de su madre: "No hice ninguna presión"
Advierten altas temperaturas que afectarán a tres regiones de la zona central: Podrían alcanzar los 36° C