Aduanas ha incautado 153 toneladas de cobre robado en puertos del Biobío: Valor de la mercancía es de US$ 1,37 millones

La Aduana Regional de Talcahuano ha logrado la incautación de casi 153 toneladas de cobre robado en la Región del Biobío.

El organismo tiene un foco específico de fiscalización en el cobre robado, trabajo que realiza en conjunto con la Fiscalía Regional, con la Policía de Investigaciones, el Servicio de Impuestos Internos y otras instituciones.

Y a través de investigaciones que iniciaron con antecedentes de Aduanas o por el cruce de información con otros casos, los equipos han podido incautar 152.930 kilos de cobre robado, que se encontraban ocultos en contenedores que pretendían ser sacados ilegalmente de Chile.

El valor estimado de la mercancía es de 1,37 millones de dólares.

Desde la institución señalaron que se trata de 10 procedimientos exitosos entre fines de 2024 y julio de 2025, para operaciones de exportación en los puertos de Lirquén, San Vicente y Coronel.

“Este es un trabajo donde las capacidades de inteligencia y análisis de las y los funcionarios de Aduanas han sido claves, junto a todas las coordinaciones investigativas con la Fiscalía Regional y la PDI, además del trabajo que se está desarrollando al alero de una mesa técnica de robo de cable que es anexa a las mesas técnicas de crimen organizado”, destacó la Directora de la Aduana Regional de Talcahuano, Katherine Ampuero.

Y en el caso de Aduanas, el foco está en “los procesos de exportación de este metal, a través de la individualización y un estricto seguimiento de las operaciones y empresas asociadas. Los casos detectados hasta ahora involucrarían múltiples tipos penales: contrabando, lavado de activos, asociación ilícita, robo y receptación, entre otros”.