Aduanas detectó más de 3 kilos de ketamina en un bus de pasajeros en Antofagasta

Dos ciudadanos bolivianos fueron identificados como responsables del traslado de la sustancia ilícita. Fueron detenidos y quedaron en prisión preventiva por el plazo que dura la investigación.

Un equipo de Aduanas detectó más de 3 kilos de ketamina abandonados en un bus en Ollagüe, en la Región de Antofagasta.

Funcionarios fiscalizadores de la institución realizaron un procedimiento en el Complejo Fronterizo Ollagüe y encontraron la droga con la ayuda del nuevo camión escáner, el cual fue incorporado con recursos del Plan Nacional contra el Crimen Organizado 2024, destacó Aduanas.

El operativo comenzó con la revisión de un bus de pasajeros que ingresaba a Chile.

Debido a los protocolos de seguridad correspondientes, los viajeros bajaron del vehículo para que este fuera inspeccionado. En ese momento, el camión escáner encontró dos fajas abandonadas en el bus, las que contenían los ovoides con droga.

Tras ello, los trabajadores identificaron a dos ciudadanos bolivianos —una mujer y un hombre que tenían residencia temporal— como responsables del traslado de la sustancia ilícita. Ambos pasaron a control de detención y quedaron en prisión preventiva por el plazo que dura la investigación.

En total, la droga incautada alcanzó los 3.451 gramos que estaban en 303 ovoides ocultos.

El director regional de la Aduana de Antofagasta, Francisco Romero, destacó que “la incorporación de tecnología no invasiva mayor, como el camión escáner, fortalece nuestras capacidades de control y permite detectar oportunamente intentos de ocultamiento de drogas, incluso cuando se busca evadir la fiscalización abandonando las cargas”.