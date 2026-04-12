Aduanas detectó e incautó más de 45 toneladas de precursores químicos en Puerto de San Antonio

Aduanas explicó que esta sustancia "es utilizada para la elaboración y producción de diferentes drogas, por lo que su importación y comercialización son controladas por la Ley 20.000".

La Aduana de San Antonio detectó más de 45 toneladas de precursores químicos en el Puerto de San Antonio, en la Región de Valparaíso.

Los precursores estaban en una carga que provenía desde Países Bajos y que no tenía la autorización ni los permisos correspondientes para operar este tipo de sustancias, situación que levantó sospechas de los funcionarios.

Cuando los trabajadores de la Aduana solicitaron la documentación obligatoria, esta no fue enviada, por lo que se desarrollaron “diversos procesos de análisis documental y perfiles de riesgo, aplicados por fiscalizadores especializados”.

Tras ello, se envió una muestra al Laboratorio Químico de Aduanas, que concluyó que el cargamento correspondía a cloruro de calcio con 96% de pureza, incluido en la Lista III del Decreto Supremo 1.358.

De acuerdo a la Aduana, esta sustancia “es utilizada para la elaboración y producción de diferentes drogas, por lo que su importación y comercialización son controladas por la Ley 20.000″.

El cargamento fue decomisado y el procedimiento está siendo investigado por el Ministerio Público.

El director regional (s) de la Aduana de San Antonio, Ángelo Vergara, comentó que el procedimiento “es resultado de procesos de inteligencia, análisis documental y perfiles de riesgo que desarrolla permanentemente el Servicio, los que permitieron seleccionar este contenedor y detectar la presencia de precursores químicos sin la debida autorización”.

“Este tipo de hallazgos da cuenta del rol estratégico que cumple Aduanas en línea con la Política Nacional contra el Crimen Organizado, donde el control de precursores es un eje prioritario”, agregó.