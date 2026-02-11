Aduanas detectó camión verdulero con 45 kilos de cocaína que trasladaba a Santiago

El conductor quedó en prisión preventiva mientras dure la investigación.

Hasta 45,5 kilos de clorhidrato de cocaína fueron hallados al interior de un cambión verdulero que se transportaba desde el norte hacia la capital.

Una fiscalización del Servicio Nacional de Aduanas utilizando el escáner de rayos X permitió detectar que el vehículo no solo traía verduras entre los más de 25 mil kilos que contemplaba la carga.

Los equipos de la avanzada Quillagua, Región de Tarapacá, procedieron a una inspección directa de la carga que traía el camión, detectando tres mochilas en cuyo interior traían 41 paquetes de cocaína, haciendo un total de 45 kilos y 500 gramos de esta droga.

Con la droga de alta pureza ya identificada, Aduanas dio alerta al Ministerio Público para proceder en las investigaciones correspondientes.

Según detalló la directora regional (s) de la Aduana de Iquique, Claudia Rojas Escobar, “los operadores del camión escáner institucional seleccionaron para una revisión especial a un camión cargado con 25 mil kilos de verdura que viajaba desde Arica con destino a Santiago”.

El imputado, de nacionalidad chilena, quedó en prisión preventiva mientras dure la investigación, cuyo plazo es de 120 días.