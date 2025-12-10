Aduanas detectó 175 mil dólares en efectivo en estructura de auto y neumático en Paso Fronterizo Ollagüe

Los fiscalizadores de Aduanas también dieron con 500 dólares adicionales en billetes de pesos chilenos y bolivianos.

Aduanas detectó 175 mil dólares en efectivo en el Paso Fronterizo Ollagüe (Región de Antofagasta).

La situación quedó al descubierto tras la aplicación de perfiles de riesgo y depuraciones técnicas de observación realizadas por fiscalizadores de la Aduana Regional de Antofagasta.

En el límite de la región con Bolivia, el equipo de la Unidad de Drogas revisó un vehículo utilizando un equipo de Rayos X portátil. Tras ello, identificaron “anomalías en la estructura del vehículo que estaba ingresando a Chile”.

Al hacer una revisión más en detalle de las zonas sospechosas, los trabajadores dieron con “una serie de paquetes rectangulares de color negro escondidos dentro de la carrocería y en un neumático”.

Los bultos “ocultaban un millonario contrabando: 175.000 dólares en efectivo en billetes de 100. Además, transportaba otros 500 dólares adicionales en billetes de pesos chilenos y bolivianos”.

El director de la Aduana Regional de Antofagasta, Francisco Romero, afirmó que “en el marco del combate al crimen organizado, una de las áreas de fiscalización está enfocada en evitar el lavado de activos y dinero. Por eso es muy importante la manera en que Aduanas logra perfilar los riesgos asociados a los flujos fronterizos de todo tipo, porque de esa forma se pueden detectar este tipo de contrabandos”.

El dinero y el sospechoso fueron entregados a la PDI.

Cabe recalcar que la ley 21.632 tipifica como delito de contrabando de dinero cuando las personas tratan de ingresar o sacar del país sin declarar una suma de más de 10 mil dólares en efectivo, su equivalente en otras monedas o en instrumentos negociables.