Aduanas descubre casi medio millón de dólares en efectivo escondido en sistema de aire acondicionado de bus

Desde Aduanas explicaron que el contrabando de dinero en efectivo está estrechamente ligado al crimen organizado, al ser un "intento de lavar activos".

Funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas detectaron casi medio millón de dólares en efectivo ocultos al interior de un sistema de aire acondicionado de un bus.

El contrabando de dinero en efectivo —estrechamente ligado al crimen organizado— quedó al descubierto en el paso fronterizo Chungará, ubicado en la Región de Arica y Parinacota.

Durante la revisión habitual de un bus que ingresaba a Chile desde Bolivia, funcionarios de la Aduana de Arica se percataron de que tras unas rejillas se observaban bultos extraños.

Al abrir el sistema de aire acondicionado del vehículo, los fiscalizadores hallaron siete paquetes rectangulares de color negro. Tras examinarlo, quedó al descubierto el millonario contrabando: US$482.900 en billetes de 100 dólares y US$7.100 en billetes de 50 dólares.

El total del dinero detectado, el cual era transportado por la auxiliar del bus, fue retenido y el procedimiento se informó a la Fiscalía y a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para continuar con las investigaciones. Los billetes fueron entregados bajo cadena de custodia a Carabineros.

El Director de la Aduana de Arica, James Alarcón Contreras, sostuvo que “nuestros funcionarios e incluso los binomios caninos están preparados para detectar esta clase de contrabandos. Los análisis de riesgo, en este caso, se enfocan en el posible intento de lavar activos por parte del crimen organizado, dadas las elevadas sumas de dinero en efectivo”.

La legislación nacional establece que se está en presencia del delito de contrabando de dinero cuando las personas tratan de ingresar o sacar del país sin declarar más de 10 mil dólares en efectivo, su equivalente en otras monedas o instrumentos negociables.