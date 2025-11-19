Aduana incautó más de 44 kilos de droga: Iba a ser trasladada de Iquique a Santiago

El decomiso de pasta base de cocaína realizado por la Avanzada Aduanera de El Loa alcanza los $900 millones.

Desde la Aduana Regional de Iquique descubrieron el intento de transportar una gran cantidad de drogas desde la capital regional hasta Santiago.

El descubrimiento fue realizado por un equipo del Subdepartamento de Drogas de Iquique, en la Avanzada Aduanera de El Loa. Basándose en el perfil de riesgo se procedió a revisar un vehículo particular. Con el uso de una máquina de rayos x portátil y un Medidor de Densidad, se logró detectar dos compartimientos sospechosos en la parte delantera del automóvil.

Al momento de realizar un orificio en la zona señalada, los fiscalizadores pudieron observar varios paquetes de color café y dudosa procedencia.

Ante la alerta, fue inminente llevar a cabo una revisión en profundidad del vehículo. Tras el desmantelamiento de algunas piezas, lograron acceder a los bultos escondidos.

En total se pudieron rescatar 43 paquetes, que luego de ser sometidos a las pruebas de campo, cayó el resultado de la presencia de más de 44 kilos de pasta base de cocaína. Lo que se traduce a más de $900 millones.

“Una vez más la experiencia de nuestros fiscalizadores sumado al uso efectivo de las herramientas tecnológicas con que contamos en las avanzadas y fronteras, permitió evitar que esta gran cantidad de droga llegara hasta el centro del país. Esta es la forma en que Aduanas aporta no sólo a la seguridad de la región, sino que también al combate del crimen organizado”, destacó el Director (s) de la Aduana Regional de Iquique, Ricardo Aceituno.

Desde la Fiscalía Local, hicieron entrega del procedimiento, los sospechosos y la droga hacia Carabineros para continuar con las diligencias investigativas correspondientes.