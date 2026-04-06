Adiós a las estafas en compras de segunda mano: App chilena promete transacciones online más seguras

La nueva aplicación llamada Pulga ya suma más de 100 mil usuarios en Chile y propone un modelo donde el pago se libera solo cuando el comprador confirma la entrega del producto.

Las estafas en la compraventa de productos usados son un problema común en Chile y el mundo. Transferencias falsas, productos que nunca llegan o artículos en mal estado forman parte de una experiencia que miles de personas conocen de primera fuente.

Frente a este escenario, una nueva plataforma busca cambiar las reglas del juego. Se trata de Pulga, una app chilena de compraventa de segunda mano que incorpora un sistema de pago protegido: el dinero se mantiene retenido hasta que el comprador confirma que recibió el producto en las condiciones acordadas.

“El objetivo es simple: que nadie pierda su plata. Ni el comprador ni el vendedor”, explica Alicia del Sol, cofundadora de Pulga. “El dinero queda asegurado desde el momento de la compra y solo se libera cuando ambas partes cumplen”.

El modelo apunta a resolver uno de los principales puntos de fricción del mercado informal: la desconfianza. En este caso, el comprador cuenta con un plazo de 48 horas para revisar el producto antes de aprobar el pago. Si algo no coincide con lo ofrecido, puede reportarlo y evitar la transacción.

Envíos más simples para entregas sin complicaciones

Pulga también busca simplificar la logística del proceso, otro de los puntos clave en la compraventa de segunda mano. Para ello, dispone de envíos a través de Blue Express, el mayor operador de última milla en Chile, lo que les permite contar con cobertura a nivel nacional sin necesidad de coordinar encuentros presenciales y facilitando las entregas.

De esta forma, el vendedor solo debe dejar el paquete en uno de los más de 3.000 Puntos Blue Express de entrega y retiro disponibles, mientras que el resto del proceso se gestiona dentro de la plataforma.

Según explica Fede Coll, cofundador de Pulga, “queremos que vender sea fácil y que comprar sea seguro, sin necesidad de coordinar horarios o lugares de encuentro. Por eso simplificamos todo el proceso de entrega del producto con el servicio de Blue Express”.

La plataforma fue lanzada en marzo de 2026 y, en pocas semanas, ya supera los 100 mil usuarios. Además, reúne una amplia oferta de productos —desde ropa hasta tecnología o muebles— con precios que, según la compañía, son en promedio un 45% más bajos que los de artículos nuevos. Además, publicar no tiene costo para los vendedores, lo que busca incentivar una mayor participación.

Detrás de la aplicación están los fundadores Fede Coll y Alicia del Sol, dos exintegrantes de Wallapop, una de las aplicaciones de compraventa más utilizadas en España. La startup cuenta con inversión en Chile y España, y fue seleccionada por Corfo para apoyar su desarrollo. Actualmente, la plataforma está disponible para descargar de forma gratuita en App Store, Google Play y a través de su sitio web.