Acusan a jueza y abogada de Los Ángeles de “datear” a narco: “Bota todas las hueás, están pinchados”

Actualmente, la magistrada y dos abogadas ligadas a la defensa de un acusado por tráfico de drogas permanecen como imputadas en la indagatoria del Ministerio Público.

Una llamativa situación quedó al descubierto y que dice relación con una abogada y una jueza de Los Ángeles a quienes se les acusa de “datear” a un narco antes de realizar una transacción de droga que era monitoreada por Carabineros.

Según lo detallado por Radio Biobío, la situación involucra a la jueza del Juzgado de Garantía de Los Ángeles, Cherie Palomera y a la abogada Susana Cortés Karmy, quien también es esposa del defensor jefe de la Defensoría Local de Los Ángeles.

La situación se produjo en el contexto de una investigación por tráfico de drogas contra la banda de Los Corbata, la que comenzó en 2020. En noviembre de ese año se solicitó la interceptación telefónica de los miembros de la agrupación que era liderada por Luis Corvalán Novoa. Corvalán es defendido por la oficina jurídica que Cortés Karmy tiene junto a Andrea Romero.

En este contexto, los investigadores detectaron que se produciría una transacción de drogas el 6 de abril de 2021, la que sería interceptada por funcionarios del OS-7 de Carabineros, quienes buscaban detener a los protagonistas.

No obstante aquello -cuando Corvalán fue detenido- los funcionarios policiales se dieron cuenta de que no portaba ninguna sustancia. Al día siguiente, se realizó la formalización en la que no pudieron acusar la posesión de drogas.

¿Qué ocurrió en este caso? Carabineros remitió un informe a Fiscalía -el número 54- en el que se detallaba el contenido de una conversación telefónica que se produjo el día de la fallida transacción de drogas.

En esta, se escucha a la abogada Cortés Karmy señalar que “toda la banda está interceptada… Bota todas las hueás porque están pinchados… (Detuvieron a Ortiz) así que ojo con esa hueá, bota los teléfonos completos porque están pinchados y siguen pinchados… Ya, ahora borra todo lo que te he mandado”.

La fiscalía sostiene que Romero tomó fotografías de la carpeta investigativa y se las envió a su socia, quien le habría advertido de la detención al líder de Los Corbata. Por todo lo anterior, ambas abogadas fueron catalogadas como imputadas en la causa.

Cortés solicitó su sobreseimiento de esta causa en una audiencia que se realizó el pasado 17 de marzo ante la jueza Cherie Palomera en el Juzgado de Garantía de Los Ángeles.

En una audiencia que duró solo nueve minutos, Palomera sobreseyó a Cortés, señalando que “no se advierte cómo (las comunicaciones con su cliente) pueden ser constitutivas o dar pie a un hecho ilícito constitutivo de tráfico“.

Fue la Corte de Apelaciones de Concepción la que resolvió la apelación del Ministerio Público y finalmente revocó dicho sobreseimiento. Además, en el fallo, el tribunal de alzada estimó que fue inexplicable que la jueza Palomera se hiciera cargo en su sentencia de antecedentes que nadie le entregó en la audiencia.

Por todo lo anterior, el Ministerio Público pidió una orden de allanamiento en la oficina de la jueza Palomera.

Actualmente, la causa sigue en calidad de desformalizada y tiene como imputados a la magistrada Palomera junto a las abogadas Cortés y Romero.