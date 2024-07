Acusada de vínculos con el narcotráfico en Lo Espejo: Demócratas suspende militancia de concejala Carolina Mena

Por CNN Chile 08.07.2024 / 07:44

La autoridad comunal reconoció nexos con una persona condenada por narcotráfico y con otro individio que actualmente mantiene dos causas por narcotráfico y homicidio. No obstante aquello, aseguró que "yo no he cometido ningún delito".