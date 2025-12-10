País diego simpertigue

Acusación contra Simpertigue se frena a última hora tras nuevos antecedentes: Ya no se votará mañana en el pleno de la Cámara

10.12.2025 / 18:42

La decisión surge luego de que este miércoles el abogado del juez enviara los antecedentes requeridos por la instancia durante el plazo establecido. 

La acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, presunto involucrado en el Caso Muñeca Bielorrusa, ya no se votará mañana en el pleno de la Cámara de Diputados.

La decisión surge luego de que este miércoles el abogado del juez enviara los antecedentes requeridos por la instancia durante el plazo establecido.

Tras ser comunicada sobre estos nuevos antecedentes, la presidenta de la comisión, la diputada Maite Orsini, dejó sin efecto la votación de hoy, que aprobaba la procedencia de la acusación, y la programada para mañana en el pleno de la Cámara.

Noticia en desarrollo…

