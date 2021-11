Para las 9:00 horas del martes 16 de noviembre está programado que inicie el estudio y posterior votación de la acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera.

El mandatario es cuestionado por la revelación que hizo la investigación periodística de Pandora Papers, en la que Piñera y su familia fueron vinculados de forma directa a la compraventa del proyecto minero Dominga, en la región de Coquimbo.

Paulina Astroza, doctora en ciencias políticas y sociales y académica de la Universidad de Concepción, conversa con CNN Chile sobre el juicio político, el procedimiento que establece la norma y las consecuencias que este provoca al país.

¿Qué se necesita para que el presidente sea declarado culpable?

“En el caso del Senado, son los dos tercios de los senadores y senadoras en ejercicio”, explica Astroza. Es decir, 29 votos a favor del libelo acusatorio. De este modo, “tal cual como está la distribución de hoy día de las fuerzas políticas en el Senado, se requerirían cinco votos oficialistas para tener estos dos tercios, que es un quórum bastante alto. En ese caso se destituiría el presidente de la República”.

Sin embargo, comenta la especialista, “la situación está bastante compleja políticamente en Chile”, por lo que “hoy día ya no podemos dar por asegurado nada. Veo muy difícil conseguir cinco votos oficialistas, pero tal vez puedan lograr uno, dos”.

Astroza menciona que, por ejemplo, el senador “Manuel José Ossandón (RN) ha planteado que él va a estudiar en consciencia si es que se dan estas causales. Además, estamos en época electoral, las elecciones van a ser cinco días después; el presidente también está políticamente bastante bajo en la aprobación, últimamente lo hemos visto bastante, como Gobierno, bastante solo. A las coaliciones se les están yendo sus parlamentarios. Ahí pudiera haber una tentación, tal vez, de alguno de votar a favor de la acusación”.

Respecto a las votaciones que se realizarán el martes, la doctora en ciencias políticas y sociales precisa que “los capítulos se votan separadamente y para que se apruebe la acusación, es decir, para que se declare culpable, basta con uno. O sea, puede que por un capítulo te declaren inocente, que no se probó y que estiman que no, pero por un capítulo sí logren tener los dos tercios, y ahí se destituye”.

¿Quién asumiría el cargo de presidente?

Al ser consultada sobre si, en caso de ser aprobada la acusación constitucional y declarado culpable, el presidente Piñera sería destituido inéditamente, Astroza responde: “sí”.

“El Senado tiene que notificar al acusado y desde la notificación, cesan el cargo y ahí lo que se aplica es el orden de precedencia legal que está para el caso de vacancia que corresponde al orden de los ministros”, sostiene.

De este modo, “al primero que le corresponde es al ministro titular del Interior y, según lo que dice el propio ordenamiento jurídico, lo que tiene que hacer en ese caso es dentro de los 10 días siguientes, el Congreso pleno -es decir, todos los diputados y todos los senadores- debe elegir por mayoría absoluta a la persona que va a reemplazar al presidente de la República, quien debe ejercer el cargo dentro de los 30 días de haber sido elegido”.

¿La acusación se contrapone con las elecciones del 21 de noviembre?

“Esto es histórico, es bastante insólito todo lo que estamos viviendo en que, efectivamente, en el evento -yo lo veo difícil- que se declare la destitución del presidente, sería el ministro Delgado quién asuma como vicepresidente, él tendría que seguir gobernando y el día domingo se hacen las elecciones para un nuevo Parlamento, pero asumen en marzo de 2022”, comenta la académica.

De hecho, en la Constitución “no te dicen a quién hay que nombrar, por lo tanto, puede ser un diputado, puede ser un senador, puede ser un tercero. No dice a quién, porque no te dice ‘dentro de los parlamentarios’. No te dice que debe ser el presidente del Senado”.

“Probablemente, si se llegara eventualmente a esa situación, se tendería a tratar de llegar a un consenso político, pero sería un consenso, en nombrar al presidente del Senado -o a la presidenta en este caso-”, añade.

¿Cuánto impacta que un presidente sea acusado constitucionalmente?

Astroza expresa que, a su juicio, “profundiza la crisis política, institucional, social y económica que estamos viviendo. En ningún caso es un golpe de Estado como se ha planteado por algunos; es el ejercicio de una facultad institucional que tiene el Congreso -tanto la Cámara de Diputados, como el Senado-, pero políticamente, evidentemente, que esto nos genera una mayor tensión política hacia afuera porque estamos en todos los medios internacionales, donde aparece que el presidente de la República está sometido a un juicio político. Además, afuera no saben mucho qué posibilidades hay que realmente se le destituya o no. Entonces, se ve fuera también la posibilidad que se destituya el presidente y eso genera incertidumbre”.

“Genera incertidumbre también en este contexto de las elecciones del domingo 21, que no sabemos claramente quiénes van a pasar a segunda vuelta, cómo se va a comportar el electorado, cuánto gente va a ir a votar -eso es muy importante, que no se toma en cuenta-”, continúa.

“Entonces, hay muchos elementos que hacen que exista mucha incertidumbre, exista inestabilidad política y son periodos que estamos viviendo en la historia”, afirma.

¿Puede apelar a la condena?

Astroza explica que, si el Senado declara culpable el martes al presidente Piñera, “no es que digan que cometió un delito, porque ellos no actúan como jueces -no actúan como tribunal, actúan como jurado”. Ante esto, “los antecedentes deben ser remitidos al tribunal ordinario respectivo para que se persiga en esa sede jurisdiccional la posible responsabilidad penal que pueda haber en los cargos que se le imputan al presidente”.

“Dice la Constitución que se deben enviar los antecedentes al tribunal ordinario respectivo, dependiendo, además, porque la Constitución habla de delitos, infracción o incumplimiento grave. Entonces, también hay que ver ahí en cuál de los casos se pone el Senado”, precisa.

Es así como la especialista indica que la sentencia de condena por parte de la Cámara Alta “es inapelable.

“Aquí no hay una apelación posible, es una decisión del Congreso y la sanción, si queda declarado culpable, es la inhabilitación para ejercer funciones públicas por cinco años”, concluye.