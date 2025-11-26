Actualizan lista de los mejores pasaportes del mundo: ¿En qué lugar quedó Chile?

La lista, a cargo de la consultora Global Citizen Solutions (GCS), analiza 200 países y sus pasaportes basándose en una serie de pilares.

(EFE) – Este miércoles se dio a conocer el Índice Global de Pasaportes (Global Passport Index) de 2025, sobre los mejores pasaportes del mundo, lista que encabeza Suecia y en la que los países de la región de América Latina se encuentran entre los que más han escalado en la clasificación.

La lista, a cargo de la consultora Global Citizen Solutions (GCS), analiza 200 países y sus pasaportes basándose en tres pilares: movilidad, calidad de vida e inversión, explicó en un comunicado difundido este miércoles.

Suecia consigue la primera posición en el Índice Global de Pasaportes de GCS y el continente europeo acapara 9 de las 10 primeras posiciones en este 2025, mientras que Estados Unidos ratifica una caída histórica, pues ha descendido 13 posiciones (del 1 al 14) en los últimos cuatro años “asociada a la polarización política y marcos migratorios cada vez más restrictivos”.

Por el contrario, el índice muestra un desempeño en auge entre los países de América Latina en este mismo periodo, con Chile siendo el pasaporte mejor posicionado de la región, en el puesto 47, seguido de Brasil (50), Argentina (51) y Uruguay (54).

“La región latinoamericana continúa demostrando resiliencia y una mejora gradual, respaldada por pasaportes de rendimiento medio a alto. Chile, Uruguay y Costa Rica se destacan como los países latinoamericanos que más han escalado respecto de la edición de 2021″, señaló Laura Madrid, Investigadora Principal de la Unidad de Inteligencia Global de GCS en la nota.