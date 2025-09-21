Actualizan estado de salud de carabinero que cayó desde un caballo en el Parque Padre Hurtado

El funcionario cayó del caballo y fue arrastrado por algunos metros.

La tarde de este sábado, un carabinero del cuadro verde de la institución resultó herido ser arrastrado por un caballo en el Parque Padre Hurtado.

El funcionario se encontraba realizando un show de habilidades, cuando perdió el control y cayó al suelo.

El capitán Carlos Díaz, de la 73° comisaría temporal del Parque Padre Hurtado, explicó que “el cuadro verde, conjunto recreativo de caballería de Carabineros se ha presentado en distintos lugares” y “hoy en el parque durante una presentación, lamentablemente ocurrió un accidente con uno de nuestros jinetes y su cabalgadura”.

“El jinete fue arrastrado por el caballo un par de metros, quedando policontuso y sufriendo algunas lesiones“, añadió.

El policía fue trasladado “rápidamente por la asistencia médica del parque hasta el hospital institucional”.

Hasta el momento se mantiene hospitalizado en observación, pero “se encuentra fuera de riesgo vital y no posee lesiones de gravedad”.

En cuanto al caballo, este “no sufrió lesiones y fue atendido por personal veterinario que pertenece a la institución, encontrándose en óptimas condiciones”.