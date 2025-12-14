Accidente en Viña del Mar deja seis personas lesionadas a metros del Reloj de Flores: Conductora dio positivo al alcotest

El choque ocurrió de madrugada en la intersección de Viana con avenida La Marina. Una de las víctimas permanece con lesiones de gravedad y la SIAT de Carabineros quedó a cargo de la investigación.

Un grave accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este domingo en Viña del Mar, luego de una colisión entre un vehículo particular y un taxi colectivo en la intersección de calle Viana con avenida La Marina, a pocos metros del Reloj de Flores y en el límite con la comuna de Valparaíso.

De acuerdo con la información entregada por Carabineros, el hecho ocurrió cerca de las 05:00 horas, cuando un automóvil particular de color azul que circulaba desde la ciudad jardín hacia Valparaíso no habría respetado la luz roja del semáforo, impactando a un colectivo que avanzaba con luz verde por calle Viana.

Producto del fuerte impacto, el taxi colectivo perdió el control y dio varias vueltas, quedando con daños de gran magnitud. Personal de Bomberos debió intervenir para rescatar a los ocupantes, incluso retirando puertas del vehículo para liberar a personas que permanecían atrapadas.

El accidente dejó seis personas lesionadas, una de ellas con heridas de gravedad. Cuatro corresponden a ocupantes del vehículo particular, mientras que las otras dos son el conductor del colectivo y un pasajero que había sido tomado minutos antes en Viña del Mar con destino a Valparaíso.

Carabineros informó que la conductora del automóvil particular, una mujer joven, arrojó resultado positivo al alcotest. No obstante, se precisó que será la alcoholemia la que determine si se encontraba bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad.

Debido a la gravedad del hecho, la Fiscalía de Viña del Mar instruyó la concurrencia de la SIAT de Carabineros, cuyos peritos realizaron diligencias en el sitio del suceso para establecer la dinámica exacta del accidente y eventuales responsabilidades.

La colisión provocó el cierre parcial de esta importante intersección, afectando el tránsito entre Viña del Mar y Valparaíso durante la mañana. Pese a la violencia del impacto, no se registraron personas fallecidas.