Accidente en Festival Aéreo 2026: avioneta cayó y se registran cuatro personas heridas

La aeronave participaba en el evento y, tras despegar, a los pocos minutos capotó sobre unos paneles solares cercanos al aeródromo.

El Club Aéreo de Quillota informó que el accidente ocurrió este sábado durante el II Festival Aéreo, en el aeródromo El Boco, ubicado en la comuna de Quillota, en la Región de Valparaíso.

A través de un comunicado, se detalló que la avioneta, de matrícula CC-PTZ, fue la protagonista del accidente al caer sobre unos paneles solares, hecho que quedó registrado en imágenes difundidas en redes sociales.

“El Club Aéreo de Quillota lamenta informar que hoy, sábado 7 de febrero, durante el desarrollo del Festival Aéreo 2026, la aeronave privada de matrícula CC-PTZ, que participaba del evento, se vio involucrada en un incidente en la fase de despegue”, precisó la entidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club Aereo Quillota (@clubaereoquillota)

En la aeronave viajaban cinco personas —cuatro adolescentes y un adulto—, quienes lograron salir por sus propios medios, según detalló el club.

Hasta el momento, se informó que, de las cinco personas involucradas, cuatro resultaron con lesiones leves y sin riesgo vital. Todas fueron atendidas por personal del SAMU, aseguró el organismo.

Por su parte, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que ya se encuentra realizando la investigación correspondiente para determinar las causas del accidente y confirmó que tanto el piloto como los pasajeros se encuentran fuera de riesgo.