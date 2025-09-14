País manuel josé ossandón

“Las iglesias deberían tener una posición más fuerte”: Ossandón tras Tedeum por debate sobre aborto y eutanasia

Por CNN Chile

14.09.2025 / 14:06

El presidente del Senado llamó a mayor claridad de las iglesias frente a los proyectos sobre aborto y eutanasia, y sostuvo que corresponde respetar las resoluciones institucionales. También abordó el caso de Manuel Monsalve.

A su llegada al Tedeum Evangélico, el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, afirmó que “las iglesias, ya sean católicas o cristianas, deberían tener una posición más fuerte”. Añadió que esperaba “más firmeza y más claridad” respecto de los temas de aborto y eutanasia.

El parlamentario señaló que “hoy hay posiciones muy antagónicas” en el debate y recordó que “en Chile rige el aborto en tres causales”. “Resulta innecesario abrir una discusión sobre aborto libre, un tema sin piso”, expresó.

Ossandón manifestó que “corresponde respetar lo que determinen los tribunales y las instituciones” y que no veía elementos adicionales que agregar a las resoluciones vigentes.

Caso Monsalve

Consultado por la entrevista al subsecretario Manuel Monsalve, el titular del Senado sostuvo que no actúa como juez y que “cuando concluya la investigación, se adoptarán las decisiones”. Indicó que no cuenta con pruebas para imputar delitos, pero calificó como “imprudente” la conducta descrita y pidió “máximo respeto” hacia las personas subordinadas en el ejercicio de cargos de autoridad.

