Abogado de Concepción se robaba el dinero de sus clientes: Justicia lo condenó y no podrá ejercer por 12 años

El profesional fue condenado por apropiación indebida y prevaricación luego que se quedara con dineros de juicios que habían sido favorables para sus defendidos.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción condenó al abogado Carlos Donoso a penas efectivas de 3 años y un día y de 541 días de presidio, como autor de dos delitos consumados de apropiación indebida.

El tribunal lo condenó por dos situaciones ocurridas en 2014 y en 2017 en las que se quedó con el dinero de sus clientes.

Además, se le condenó a las penas de 7 años y 5 años y un día de inhabilitación especial temporal para el ejercicio de la profesión de abogado, como autor del delito consumado de prevaricación.

Según lo informado por el Poder Judicial, el tribunal dio por acreditado que en 2017 el abogado depositó en su cuenta privada más de $4 millones que provenían de un caso que ganó su cliente por un juicio ante el 3° Juzgado Civil de Concepción.

El fallo plantea que “este dinero lo recibió el encartado de parte de la comunera Cecilia Parra, en su calidad de abogado del ofendido y estando obligado a entregarlos a su representado no lo hizo. Posterior a la apropiación de los dineros, no informó a la víctima el hecho del término de la causa, evitándola”.

A esto se suma otro hecho de 2014 en el que tramitó un término de contrato de arriendo contra el Serviu, por el que dicha institución fue condenada a pagar más de $55 millones.

El abogado Donoso retiró ese dinero al día siguiente de la condena y no se lo entregó a la víctima, luego de decirle que la causa seguía pendiente.