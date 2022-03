Este viernes la diputada de Republicanos, Chiara Barchiesi, anunció un proyecto de ley con el que su partido busca eliminar una de tres causales de la actual normativa que permite la interrupción del embarazo bajo condiciones específicas.

Específicamente, la bancada de ultra derecha plantea la modificación del artículo 119 del Código Sanitario, derogando la primera causal que permite el aborto en caso de riesgo vital para la madre gestora.

Desde Republicanos argumentan que su iniciativa responde a la idea de que dicha causal estaría “resuelta” desde antes de la entrada en vigencia de la normativa, ya que “desde siempre los médicos y el personal de la salud han aplicado (…) el principio de doble efecto, que privilegia la salud y vida de la madre embarazada”.

Frente a esta propuesta, la Asociación de Abogadas Feministas de Chile (Abofem), emitió un comunicado en el que manifestaron su repudio a la iniciativa y anunciaron un “estado de alerta y vigilancia” por “los derechos sexuales y reproductivos; por la integridad física, el derecho a la vida y la dignidad de las mujeres, niñas y personas gestantes de nuestro país”.

Desde la organización afirman que los argumentos de Republicanos para presentar su iniciativa no tienen “base en la realidad” y son contradictorias con “las transformaciones que se han impulsado en las últimas semanas”, apelando a la norma aprobada por la Convención Constitucional que consagra derechos sexuales y reproductivos de forma integral para la nueva Constitución.

La asociación de abogadas además dio cuenta de estudios realizados por la Corporación Humanas, en la que se constata que un 18,4% de los obstetras en Chile “se declaraban objetores de conciencia, ante la causal de riesgo vital para la madre“. Algo similar ocurriría con anestesistas (9%), profesionales no médicos (9,4%) y técnicos (8%).

“Estas cifras evidencian que en caso de riesgo para la madre, existe un porcentaje no menor de profesionales que no practicaría el procedimiento para salvar su vida, aun cuando la objeción de conciencia se encuentra limitada”, afirman en Abofem, agregando que “es clara la necesidad de mantener la causal plenamente vigente en la Ley. No puede primar la libertad de consciencia por sobre la vida de una mujer, niña, o persona gestante”.