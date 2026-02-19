A un mes de los incendios en el Biobío: Los cruces entre el alcalde de Penco y el Gobierno por la gestión de la emergencia

A mediados de enero se registraron incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío. La comuna de Penco fue una de las más afectadas y actualmente enfrenta la ardua tarea de reconstrucción, en un contexto marcado por tensiones entre el Ejecutivo y el alcalde Rodrigo Vera.

Hace un mes se registraron incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío. En el presente continúan los trabajos de reconstrucción, aunque en algunas zonas persisten grandes dificultades, como en Lirquén, donde las labores se han visto afectadas por las lluvias.

En el marco del manejo de la emergencia, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, señaló que “las familias que lo perdieron todo todavía no tienen respuestas claras. Esperamos que el nuevo ministro y el presidente puedan impulsar una reconstrucción esperanzadora”.

Por su parte, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, afirmó que “en general, con todas las comunas ha habido coordinación y avances. Si vemos la situación de Concepción y Tomé, hay un progreso proporcionalmente muy superior al que se ha producido en Penco. Y ahí hay tareas que corresponden a autoridades nacionales, otras a autoridades regionales y otras a las autoridades municipales. Nosotros esperamos que se actúe con la mayor celeridad”.

Lee también: Boric reconoce tardanza en viviendas de emergencia para damnificados por incendios: “Hemos exigido a Senapred que se apure el tranco”

Consultado por las críticas del jefe comunal de Penco, quien aseguró que no ha existido ayuda suficiente en la comuna, Elizalde recalcó que “la información proporcionada respecto de la demanda de viviendas de emergencia está muy distante de las personas efectivamente afectadas” y sostuvo que se han enviado “ayudas significativas”.

El oficio de Senapred a la Municipalidad de Penco

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió el pasado 12 de febrero un oficio en el que advierte la existencia de “inconsistencias entre los datos informados mediante los informes ALFA y los antecedentes levantados a través de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), particularmente en la cuantificación de personas afectadas y damnificadas”.

“La falta de ajuste entre las cifras ALFA y FIBE puede generar distorsiones en la focalización de ayudas, la planificación de recursos y los reportes oficiales del sistema”, consignó el organismo.

Asimismo, un reporte ALFA elaborado el 28 de enero indicó que la Municipalidad de Penco solicitó un total de 1.937 viviendas de emergencia, “sin incorporar la documentación de respaldo exigida por los procedimientos administrativos vigentes, ni los antecedentes técnicos y sociales que permitan sustentar adecuadamente dicha solicitud”.

Lee también: Alcalde de Penco cuestiona tardanza en la entrega de viviendas de emergencia: “O no conocen el territorio o no tienen la voluntad política”

Además, precisó que hasta la fecha “no se ha recibido la documentación complementaria correspondiente que permita dar sustento técnico y administrativo a dicho requerimiento, lo que reviste especial gravedad considerando la magnitud de la solicitud efectuada”.

Por otro lado, Senapred detectó “falta de coherencia entre los criterios de elegibilidad y las entregas efectivas, lo que compromete la correcta focalización del recurso público y se aparta de los procedimientos administrativos vigentes”.

En el contexto de la emergencia, la institución informó que ha transferido recursos por un monto de $3.596.231.911, destinados a la adquisición de elementos y conexión a servicios, además de “múltiples envíos de ayuda humanitaria gestionados a través del sistema”.

Ante estas observaciones, Senapred solicitó al municipio:

Regularizar y remitir la documentación de respaldo asociada a los 38 kits de habitabilidad.

Remitir la totalidad de las guías de despacho correspondientes a la ayuda humanitaria.

Ajustar y fundamentar las diferencias entre los registros ALFA y FIBE.

Remitir la documentación de respaldo de las renuncias a viviendas de emergencia.

Informar las medidas adoptadas para fortalecer los mecanismos de control y supervisión municipal en el proceso de rehabilitación.

“SENAPRED efectivamente envió un oficio con una serie de observaciones respecto de los procedimientos que se estaban implementando en esa comuna, lo que contrasta con lo ocurrido en otros municipios. Esperamos que esta situación se resuelva para el bien de los vecinos”, concluyó el secretario de Estado.