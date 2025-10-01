A partir de octubre: Biblioteca Nacional volverá a abrir los días sábado

Con motivo de la reapertura, este sábado 4 de octubre se realizarán diversas actividades en la Biblioteca.

A partir de este 4 de octubre, la Biblioteca Nacional abrirá sus puertas todos los sábados.

La iniciativa se da “gracias al apoyo del Ministerio de las Culturas” y es con el fin de “ampliar y mejorar el acceso a los espacios culturales públicos, se pudo concretar esta iniciativa que permitirá aumentar y diversificar los visitantes a esta institución fundamental en la vida cultural de nuestro país”.

La directora de la Biblioteca, Soledad Abarca, expresó que la noticia “nos pone muy contentos porque sabemos que hay muchos lectores, investigadores y público en general que quiere venir a la Biblioteca, pero que por sus distintas labores diarias no puede hacerlo en los horarios que tenemos actualmente”.

Desde este 4 de octubre, la Biblioteca, ubicada en Alameda 651, volverá a abrir sus puertas todos los sábados, entre las 9:15 y hasta las 14:00 horas.

Durante estas jornadas, quienes visiten el lugar podrán acceder a diferentes secciones. Entre ellas se encuentran:

Catálogo e Informaciones

Periódicos y Microformatos

Préstamo a Domicilio

Salón Gabriela Mistral (solo la sección chilena), que es la principal sala de consulta, lectura y estudios.

Los visitantes también podrán disfrutar de algunas exposiciones:

“El mundo en una biblioteca, cien años de la donación de José Toribio Medina”, en el Salón Marta Cruz Coke y en la Sala Medina

La muestra “100 años del Palacio de los Libros”, en la Sala Premios Nobel

Exhibiciones fotográficas “Un archivo en construcción, la obra de Tito Vásquez”, en la Galería de Cristal, y “En el Camino, fotografías de Ana María Ziebold” en el Hall del segundo piso, sector Moneda.

Adicionalmente, la Biblioteca tendrá abiertos el Café Justicia y la Librería Amanda Labarca.

Les tenemos la mejor noticia: ¡Abriremos los sábados!

Desde el 4 de octubre, la @BNChile abrirá sus puertas de 9:15 a 14:00 horas. Junto a nosotros abrirán también el Café Justicia y Librería Amanda Labarca del @FCEChile (ambos funcionan dentro de la Biblioteca) Les esperamos ✨

Para celebrar la apertura, este sábado 4 de octubre a partir de las 12:00 horas, se presentarán en las escalinatas del frontis de la Biblioteca Nacional el Coro Ciudadanos del Mundo, integrado por alumnos y egresados de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE) y la Orquesta del Colegio Pedro Aguirre Cerda.

Y habrá dos visitas guiadas lideradas por el equipo de educación y mediación patrimonial. En el recorrido “se podrá conocer la historia y la arquitectura del emblemático edificio de la BN, así como adentrarse en la riqueza de sus colecciones”.

Las visitas serán entre las 10:30 y 12:00 horas, tienen una hora de duración aproximada y comenzarán en el hall de acceso.