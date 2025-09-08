A partir de este 9 de septiembre el pago del transporte público en Temuco y Padre Las Casas será 100% digital

El proceso pasó por una marcha blanca de tres meses para la incorporación progresiva de esta nueva tecnología. Hay más de 250 puntos presenciales de carga de saldo y venta de tarjetas desplegados en todas las zonas de operación del servicio de transporte.

A partir de este martes 9 de septiembre, el pago del transporte público en Temuco y Padre Las Casas será 100% digital, dejando atrás el efectivo luego de tres meses de marcha blanca para la incorporación progresiva de esta tecnología digital.

El subsecretario de Transportes, Jorge Daza, dijo que con la implementación del pago digital “vamos a dar un paso fundamental para la modernización y seguridad del transporte público en estas dos importantes comunas, hito que se suma a una intensa gestión que estamos llevando adelante como Gobierno para reducir la brecha entre regiones y Santiago con servicios y transporte más seguros, modernos y eficientes, aportando bienestar y desarrollo a las personas y sus comunidades”.

Mientras que el alcalde de Temuco, Roberto Neira, valoró que la conurbación Temuco – Padre Las Casas hoy tiene un transporte público “más moderno del que tenía”.

“El pago automatizado es muy importante, porque así abandonamos pagar con efectivo y el conductor se dedica a lo que se tiene que dedicar, que es la seguridad de los pasajeros y no a estar recibiendo el pago“, destacó.

Pago digital del transporte público en Temuco y Padre Las Casas

Las autoridades señalaron que quienes utilicen el transporte público en Temuco y Padre Las Casas pueden usar como medios de pago la tarjeta de transporte que dispuso la empresa operadora del recaudo electrónico, tarjetas bancarias o código QR mediante una aplicación en el teléfono.

Las personas mayores pueden acceder a tarjetas especiales para tener la tarifa rebajada, mientras que los estudiantes pueden usar la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE).

Entre el 1 de junio y hasta la fecha, se han vendido 49.241 tarjetas normales, 20.031 tarjetas persona mayor enroladas y 85.052 TNE activadas. “Ya son más de 150 mil las personas que cuentan con un medio de pago electrónico, sin contar las tarjetas bancarias y el código QR”, señalaron desde el Ministerio de Transportes.

Esto “implica 1.535.905 transacciones con la TNE, equivalentes al 47% del total, 968.036 con tarjeta adulto y persona mayor (30%), 416.320 con tarjetas bancarias (12%) y 305.561 con código QR (12,9%)”.

Asimismo, hay más de 250 puntos presenciales de carga de saldo y venta de tarjetas desplegados en todas las zonas de operación del servicio de transporte, las que están compuestas en su totalidad por comercios locales de Temuco y Padre Las Casas.

Y se han dispuesto Centros de Atención al Usuario, ubicados en Aldunate #255, en Temuco, y Francisco Pleiteado #712, en Padre Las Casas.