A los 85 años falleció Alejandro Goic, quien fuera obispo emérito de Rancagua

Desde la diósesis de Rancagua detallaron que pronto se entregará más detalles respecto a sus funerales.

Durante este lunes se dio a conocer el fallecimiento del obispo emérito de Rancagua, Alejandro Goic a los 85 años.

Las primeras informaciones de la diócesis de Rancagua indicaron que “con profundo pesar informamos que hoy, 1 de septiembre, ha partido a la Casa del Padre Monseñor Alejandro Goic Karmelic, obispo emérito de Rancagua”.

“Rogamos a toda la comunidad eclesial y a quienes lo conocieron unirse en oración por su descanso eterno y por el consuelo de sus familiares y cercanos”, agregaron.

Y cerraron informando que pronto se entregará más detalles respecto a sus funerales.