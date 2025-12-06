A dos semanas de tragedia en Torres del Paine: Confirman reapertura del Circuito “O” con “estrictas medidas de seguridad”

La Corporación Nacional Forestal confirmó la reapertura del circuito a dos semanas de la tragedia que le costó la vida a cinco turistas extranjeros.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) confirmó la reapertura del Circuito “O” en Torres del Paine, luego que el pasado 3 de diciembre finalizarán las diligencias instruidas por la Fiscalía tras el fallecimiento de cinco turistas.

La entidad señaló que “la reapertura segura y ordenada del Circuito Macizo Paine (conocido como Circuito «O»)”, será a partir del próximo 9 de diciembre.

Además, indicaron que se aplicarán estrictas medida se seguridad, ellas las que se incluye un sistema de trazabilidad que considera un aforo máximo de 100 personas diarias, circulación unidireccional y registro obligatorio en la Guardería Coirón

Sumado a esto, se implementará un plan para robustecer la presencia en el terreno, con la existencia permanente de Carabineros en el sector Dickson y cobertura en zonas críticas con presencia permanente de guardaparques en tramos de alta complejidad.

Finalmente, Conaf reiteró el llamado a los visitantes a informarse, planificar sus recorridos y respetar las normativas vigentes, acciones esenciales para resguardar el patrimonio natural del Parque Nacional Torres del Paine y favorecer una visita segura.

Tragedia de Torres del Paine

El pasado 17 de noviembre, cinco turistas extranjeros fallecieron en el Circuito “O” en Torres del Paine, una de las rutas más riesgosas de la Patagonia.

El grupo que había comenzado su trekking en el Campamento Los Perros, se enfrentó a una intensa tormenta con ráfagas de hasta 193km/h e importante acumulación de nieve, lo que es impidió continuar con la ruta o retornar para resguardarse..

La tragedia puso en tela de juicio a la CONAF, debido a la ausencia de guardaparques en la zona.

“Efectivamente el día 16 en la noche para el 17 efectivamente no contábamos con personal ese día allá. Ese día los funcionarios que estaban en campamentos, que son dos, bajaron hacia las porterías, es decir se encontraban dentro del parque, para emitir el derecho a votar“, reconoció Mauricio Ruiz, director de Conaf en la Región de Magallanes.

El fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, se refirió a las indagatorias y señaló que “una hipótesis es el eventual incumplimiento de deberes de cuidado por parte de funcionarios públicos, pero también el incumplimiento de deberes de cuidado de una empresa privada”.