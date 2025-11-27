“8 de cada 10 gatos prefiere Whiskas”: Justicia falla a favor de empresa de alimentos de animales por frase comercial tras demanda de Carozzi

En medio de un litigio por competencia desleal, el máximo tribunal falló a favor de Masterfoods Alimentos Chile. En su argumentación, la Suprema estimó que un ejemplo citado por la demandante era "ilustrativo en cuanto a que no es posible identificar al tercero o con quién o qué se hace la comparación".

La Corte Suprema rechazó íntegramente una demanda presentada por Empresas Carozzi SA por competencia desleal en el mercado de comida para mascotas, en contra de Masterfoods Alimentos Chile.

Según la información entregada por el Poder Judicial, en fallo unánime, el máximo tribunal revocó la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que había confirmado la de base que acogió la acción.

En el fallo de la Suprema, se indica que “la frase publicitaria de la demandada ‘8 de cada 10 gatos prefiere Whiskas’ no contiene una referencia expresa a la empresa Carozzi y tampoco es posible su identificación de manera implícita, pues no proporciona algún elemento, indicio, característica o dato que permita entender que Whiskas compara sus productos con los alimentos para gatos que comercializa Carozzi”.

“Es más, en la demanda de Carozzi, en su página 10, se señala en cuanto a la frase publicitaria que origina la demanda que se trata de un claim publicitario (frase breve y fácil de recordar que destaca el valor de un producto) que genera demasiadas dudas en los consumidores y en los competidores, para luego transcribir algunas interrogantes que han planteado los primeros, por ejemplo, la demandante dice que uno de ellos escribió ‘8 de cada 10 gatos prefiere Whiskas… comparado con qué? Los otros 2 prefieren filete, los otros 2 prefieren ratones’”, se añade.

Del mismo modo, señalan que “el ejemplo que la misma demandante cita, es ilustrativo en cuanto a que no es posible identificar al tercero o con quién o qué se hace la comparación“.

“Lo razonado de manera precedente, permite descartar, como ya se indicó, que la frase publicitaria aluda a la empresa demandante Carozzi, pues de existir comparación puede entenderse hecha a otros posibles alimentos como ‘filete o ratones’ –como sostuvo un consumidor– e incluso al propio Whiskas, en cuanto a que también puede estimarse que entre aquellos animales que solo probaron Whiskas 8 de cada 10 lo prefirió”, agregó el máximo tribunal.

Finalmente, la Corte Suprema determinó que “se revoca la sentencia de treinta de marzo de dos mil veinte (…) del Décimo Sexto Juzgado Civil de Santiago, en la parte que acogió la demanda deducida por Empresas Carozzi S.A en contra de Masterfoods Alimentos Chile y, en cambio, se la rechaza íntegramente, sin costas por existir motivo plausible para litigar”.