Tras 6 años de servicio en el Departamento Antidrogas de Carabineros: Pasa a retiro el perro “Flipper del Emblema Verde”

El can fue despedido con emotivas palabras de su mentor, el cabo 1° Patricio Villegas.

Una emotiva ceremonia de despedida realizó el Grupo de Adiestramiento Canino de Carabineros, para el retiro del perro “Flipper del Emblema Verde”.

Con apenas cinco meses de edad, el can llegó al Curso de Instructores Guías de Perros Detectores de Drogas, donde forjó un estrecho vínculo con su mentor, el cabo 1° Patricio Villegas.

“Flipper del Emblema Verde” pasó a integrar oficialmente las filas del Departamento Antidrogas OS7 en enero de 2020, “desplegando un servicio ejemplar en múltiples procedimientos”, señalaron desde la institución.

“Su olfato entrenado y su instinto fueron clave para importantes golpes al tráfico de drogas, lo que terminó consolidándolo como un recurso clave dentro de la unidad especializada. Su último gran acierto se registró en la localidad de San Felipe, donde cumplió un rol protagónico en el hallazgo de cerca de 100 kilos de marihuana, resultado que refleja su aporte directo en el combate contra el narcotráfico“, añadieron.

“Flipper del Emblema Verde” participó en aproximadamente mil intervenciones y logró detectar cerca de media tonelada de droga.

Su mentor, el cabo 1° Patricio Villegas, expresó: “Desde los 5 meses realicé una carrera con él y logrando grandes incautaciones, logrando grandes procedimientos, incautando drogas. Él ha sido mi compañero de trabajo. Yo a él lo siento como un amigo, un compañero, algo más, un hijo. Por eso ese cariño que le tengo yo a él, siendo el primer perro desde que egresé el curso de guía, el primer perro, por eso nunca se olvida, yo lo amo, lo quiero, quiero darle un cariño, entregarle cariño, entregarle amor junto a mi familia”.

“Por eso a él yo lo amo tanto, porque él me ha enseñado muchas cosas, me ha enseñado el amor sin pedir nada a cambio, pero eso es importante. Me ha convertido en un mejor carabinero, sin duda alguna, sin duda alguna un mejor carabinero y una mejor persona, porque al trabajar con un animal hay que ver sus cuidados, hay que verle su alimento, sus juegos, su trabajo”, manifestó.

“Flipper ha sido mucho más que un perro de trabajo: ha sido un amigo y un compañero incondicional. Ha estado a mi lado en los mejores y peores momentos. Siento que existe una conexión única entre nosotros. Le tengo un cariño profundo. Su lealtad y entrega han marcado mi vida y la de mi familia”, señaló el cabo Villegas.