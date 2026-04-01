$500.000 en arriendo: En Estación Central se puede arrendar el doble de metros cuadrados que en Las Condes

Un análisis de Assetplan revela que con el mismo presupuesto mensual el tamaño de la vivienda puede duplicarse según la comuna. La brecha en el valor del metro cuadrado supera el 100% entre sectores oriente y poniente.

La brecha en el acceso a vivienda en la Región Metropolitana se hace evidente al comparar qué superficie se puede arrendar con un presupuesto fijo.

Según un estudio de Assetplan, con $500.000 mensuales una persona puede arrendar desde apenas 28 m² en Las Condes hasta más de 60 m² en Estación Central, lo que representa una diferencia de más del 100% en el espacio disponible.

Los contrastes por comuna

En el sector oriente, el presupuesto alcanza principalmente para departamentos estudio o unidades de menor tamaño: Las Condes ofrece entre 28 y 36 m², y Providencia entre 29 y 40 m².

En el otro extremo, comunas como Estación Central permiten acceder a 60–62 m², equivalentes a un dos dormitorios. La Cisterna se ubica cerca con 57–58 m², mientras que San Miguel y Santiago rondan entre 49 y 53 m².

El valor del metro cuadrado explica esta diferencia. En el segmento multifamily, Las Condes alcanza 0,44 UF/m², más del doble que Estación Central (0,21 UF/m²). En retail la brecha también es amplia: 0,35 UF/m² frente a 0,20 UF/m².

Desde Assetplan destacan que factores como conectividad, entorno urbano y estándar del sector determinan estas variaciones, influyendo directamente en el rendimiento del presupuesto de arriendo. Los datos corresponden al primer trimestre de 2026, con una UF cercana a los $39.800.