Este jueves se lanzó la iniciativa “Tejiendo Memorias”, la que busca recopilar información y documentación sobre las distintas vivencias de las mujeres y niñas tras el golpe de Estado, en el marco de la conmemoración de los 50 años.

“Queremos invitar a sumar las memorias de las mujeres, de las niñas, de las mujeres mayores de la época, no solo con documentos“, señaló la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, durante la ceremonia de presentación de Tejiendo Memorias.

Orellana sostuvo que “si alguna guardó la olla de la abuela, que nos mande una foto de la olla con que algunas valientes, pese a que vivían amenazas en sus barrios, caceroleaban desde sus casas, o si alguna tiene una carta de su tía que cuenta como se sentía con lo que estaba pasando en el país, que la envíe. Son esas memorias cotidianas las que nos ayudan a reconstruir también la historia”.

La secretaria de Estado destacó que la organización de las mujeres durante la dictadura fue uno de los primeros y más importantes procesos de recomposición del tejido social de la época. “Fueron ellas las que lideraron esas defensas, madres, hijas, esposas, viudas, pero también compañeras, militantes y ciudadanas. Lo mismo ocurrió también con las diversidades, a quienes también invitamos a formar parte de este archivo”, dijo.

Por su parte, la directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Nélida Pozo, afirmó que esta iniciativa “tiene que ver con la construcción colectiva de la memoria histórica de Chile desde las voces, experiencias y miradas de las mujeres, que tiene un valor fundamental para trabajar en torno a políticas de memoria y de reparación, buscando siempre una educación en torno a los Derechos Humanos que promueva la paz”.

Finalmente, Ema de Ramón, directora del Archivo Nacional, destacó su importancia: “Hemos ido encontrando en el fondo, en estos documentos, otra historia, una historia distinta a la que conocíamos, que era solo política. Hemos ido encontrando a otro Chile, a otras personas que tal vez no tuvieron una relevancia enorme, por ejemplo, en la vida política, no fueron candidatas, no tuvieron grandes cargos, ni gerentes, ni grandes generales”.

¿Cómo participar?

Quienes deseen ser parte de esta construcción colectiva pueden enviar sus archivos digitalizados al correo tejiendomemorias@minmujeryeg.gob.cl. Las bases de la convocatoria se encuentran en el sitio web del ministerio.

La ministra Orellana explicó que las personas que participen “van a poder enviar sus archivos digitalizados, los que serán tratados de acuerdo a todas las convenciones vigentes y mediante un convenio serán donados por el Ministerio de la Mujer cal Archivo Nacional, para que pasen a formar parte de esta colección y recopilación que sirve para los estudiosos del futuro y del presente, para que podamos determinar de mejor forma cuáles fueron las cuestiones inaceptables que ocurrieron y cómo podemos evitar que vuelvan a pasar”.